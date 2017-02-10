Учения бомбардировщиков российских ВКС попали на видео (ВИДЕО)

Ранее «АН-онлайн» сообщали про военные учения в Липецком авиацентре Минобороны РФ. В сеть попали видеокадры одного из авиаударов штурмовиков Су-34 по условному вражескому аэродрому под Воронежем.

самолеты российских ВКС (могут выполнять задачи штурмовиков, истребителей и бомбардировщиков) Су-34 получили прозвище «адские утята» за свой хищный, но милый профиль. Экипажи фронтовых бомбардировщиков 10 февраля выполнили очередную задачу учений. Отстрелялись экипажи на «отлично», сообщает «Лента.ру». Многофункциональные(могут выполнять задачи штурмовиков, истребителей и бомбардировщиков)получили прозвище «адские утята» за свой хищный, но милый профиль.фронтовых бомбардировщиков 10 февраля выполнили очередную задачу учений. Отстрелялись экипажи на «отлично», сообщает «Лента.ру».

«Адских утят» не останавливают и комплексы ПВО, и экипажи «сушек» это доказали еще раз пи выполнении учебного бомбового удара.