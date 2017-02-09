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Приморскому соединению противовоздушной обороны исполнилось 60 лет

9 февраля 2017, 08:46 [ «АН-Владивосток» ]

Приморскому соединению противовоздушной обороны исполнилось 60 лет

Основные торжества  по случаю круглой даты прошли во Владивостоке, в Доме офицеров Тихоокеанского флота, где были и награждение отличившихся, и праздничный концерт. А накануне этого командиры частей и подразделений съехались в Спасск-Дальний, где организовали показные тактические учения с одним из батальонов в присутствии ветеранов и гостей. 

По словам комдива полковника Алексея Ивановского, сегодня лицо дивизии ПВО определяют зенитные ракетные и радиотехнические части, которые круглосуточно несут боевое дежурство, охраняя воздушные рубежи страны на приморском направлении. Среди них в первую очередь зенитный ракетный полк, дислоцированный под Находкой, под командованием полковника  Леонида  Осташенкова. Подобных полков в стране десятки, а за место правофлангового соревнуются на равных в основном этот из посёлка Золотая Долина и ростовский из Южного военного округа. Приморцы блестяще выполнили боевые стрельбы на полигоне «Телемба» и были признаны лучшими в ВС России по итогам 2015 года, заняли второе место в прошлом году. В те же периоды его боевые расчёты отличились на Всеармейских соревнованиях, дважды завоевав главный приз «Ключи от неба».

 

Достойно выполняет задачи по предназначению и полк подполковника Алексея Морокова – старейший в России (в 2015 году он отметил своё 85-летие). Его дивизионы создают надёжный оборонный щит над главной базой ТОФ – городом воинской славы Владивостоком. Сейчас полк перевооружается на новейшие ракетные системы. Недавно его расчёты участвовали в исследовательских учениях на полигоне Ашулук в Астраханской области. При ведении боевых стрельб из модернизированных комплексов «Панцирь С» мишенями для них послужили ракеты системы «Град», запущенные с земли. Несмотря на столь несвойственные для этого оружия цели (он предназначен для борьбы с авиационными средствами поражения), ракетчики уничтожили все запущенные мишени. Кроме того, они впервые выполняли стрельбу из пушек «Панциря» по наземным целям в движении. И доказали на практике, вопреки мнениям самих конструкторов этой боевой техники, что такое вполне возможно! 

 

Если оглянуться назад, новая структура формировалась во Владивостоке на базе действующих частей ВВС, ПВО Тихоокеанского флота, 57-й воздушной армии в 1957 году. Как рассказывает генерал-майор в отставке Владимир Стрижак, бывший в 90-е годы начальником штаба этого соединения, в состав корпуса ПВО тогда вошли  7-я истребительная авиационная дивизия в составе 22-го гвардейского ордена Красного Знамени и 404-го Таллинского ордена Кутузова 3-й степени истребительных авиаполков, другие авиационные, зенитные  артиллерийские и радиотехнические соединения и части. Причём большинство из них уже имело немалый боевой опыт, личный состав  – награды за участие в боях на стороне Китая и в советском Приморье против милитаристской Японии, в сражениях Великой Отечественной войны.

 

Так, лётчик-истребитель авиаполка из Чугуевки старший лейтенант Дмитрий Глинка на западных фронтах лично сбил в воздушных боях 50 вражеских самолётов, за что удостоен звания дважды Героя Советского Союза. Два десятка немецких стервятников уничтожил его боевой товарищ капитан Константин Сухов, получив в 1945 году Золотую  Звезду. Четырёх Героев дал стране в тяжелейшее для неё время авиационный полк с аэродрома «Центральная Угловая». Среди них – командир эскадрильи гвардии майор Павел Павлов, совершивший за годы войны 556 боевых вылетов и сбивший лично 10 и в группе ещё 3 самолёта противника. Герои Советского Союза из авиаполка, дислоцированного в Спасске-Дальнем, – командир эскадрильи гвардии капитан Григорий Дмитрюк, заместитель комэска гвардии старший лейтенант Тихон Жучков, штурманы капитан Александр Бондарь и гвардии майор Николай Жердев (последний стал Героем Советского Союза раньше – в 1939 году, получив высокое звание за мужество в боях с японцами в районе реки Халкин-Гол. Погиб 15 февраля 1942  – прим. авт.). Семь Героев прославили истребительный полк из посёлка Золотая Долина под Находкой. Штурман полковник Василий Климов сбил 24 самолёта, командир эскадрильи капитан Пётр Пересумкин – 18, комэск капитан Иван Пилипенко – лично 10 и в группе 18, комэск старший лейтенант Василий Максименко – 7, заместитель комэска старший лейтенант Николай Маркин – 16, заместитель комэска старший лейтенант Константин Командиркин сбил 18 и сжёг на земле 3 транспортных самолёта врага. Отличился и командир взвода этого полка капитан Александр Павлов, получивший Золотую Звезду посмертно. В славной плеяде Героев и воины 1300-го зенитного ракетного полка, дислоцированного в те годы в посёлке Пограничный: командир батареи майор Евгений Горский, командир взвода старший лейтенант Виктор Савчук, командиры расчётов сержанты Владимир Бородин и Григорий Мирошниченко, командир артиллерийского орудия младший сержант Михаил Смельчаков. В разные годы в составе Приморского соединения ПВО проходили военную службу дважды Герой Советского Союза и 21 Герой Советского Союза!

 

Примером высочайшего воинского мастерства и профессионализма лётчиков уже в наше время может служить выполнение учебно-боевой задачи по обнаружению авианосной ударной группировки США в Японском море. «…17 октября 2000 года появление пары самолётов-разведчиков Су-24 МР в сопровождении двух истребителей Су-27 (лётчики гвардейского истребительного авиационного полка гвардии майоры Дмитрий Казаринов и Владимир Карпенко) стало для американцев полной неожиданностью, – так рассказывала газета «Красная звезда». – Российские пилоты незаметно приблизились к авианосцу «Кити-Хок», успев несколько раз сфотографировать его в момент заправки от транспорта-топливозаправщика. По словам командующего армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Анатолия Ноговицына, американские моряки принялись спешно рубить топливные магистрали, чтобы ускорить ход авианосца и поднять в воздух палубные самолёты. Сделать это им удалось уже после того, как экипажи российских ВВС полностью выполнили учебно-боевую задачу. Главнокомандующий ВВС охарактеризовал её результаты как впечатляющие, отметив, что за вскрытие системы ПВО авианосного соединения США лётный состав будет представлен к государственным наградам».

 

И ныне авиаторы этого полка успешно выполняют свои задачи. Другое дело, что в ходе последующих реформирований из-за оплошности какого-то чиновника Минобороны «потерялось» почётное звание «гвардейский», о чём сегодня стучатся в вышестоящие инстанции ветераны соединения, пытаясь восстановить справедливость.

 

Наша справка:

 

Отдельная страница в боевой летописи соединения – участие его военнослужащих в локальных войнах и конфликтах. Это Корея – 1950-1954,  Куба – 1962, Вьетнам – 1965-1975, Египет – 1970-1973, Сирия, Ангола, Куба и Афганистан – 1979-1989 годы. Например, в Корейской войне отличился личный состав 47-го истребительного авиаполка из Золотой Долины. С 15 января по 18 августа 1952 года лётчики проявили высочайшие боевые качества, сбив в небе Северной Кореи 43 американских асса, потеряв лишь один самолёт. Там отличились многие фронтовики и среди них – лётчики 1-го класса полковники в отставке Сергей Тюрин и Юрий Веселов, которые долгое время были в составе ветеранской организации корпуса.

 

Константин ЛОБКОВ

Фото из архива соединения

 

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