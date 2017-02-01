Сегодня стартовали масштабные учения в Нижегородской области, где железнодорожная бригада Западного военного округа ВС России впервые испытает сверхновый модуль для транспортировки спецтехники.

«Амбал» - это гигантский паром, позволяющий перевозить грузы и технику любого предназначения. Именно этим паромом под Калининград перебрасывались комплексы "Искандер", пишет «РГ».

Паром находится на вооружении у железнодорожных войск РФ и до сей поры не был ими испытан. Известно, что учения проходят в Калининградской области. Задача военных – возвести в кратчайшие сроки железнодорожную ветку между селениями Дружное-Западное и воздушной гаванью в городе Чкаловск. Протяженность ветки -1,2 километра.

Военным железнодорожникам предстоит отсыпать основание ветки (порядка 11 тысяч кубов земли), отвести воду от путей и благоустроить прилегающую к путям территорию.

Паром "Амбал" имеет длину 190 метров и способен перевести 135 вагонов (порядка 9 тысяч тонн грузов).