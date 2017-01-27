Российские ВКС переходят на МиГ-35

Все легкие истребители воздушно-космических сил России заменят на истребители четвертого поколения от компании «МиГ». На вооружение возьмут МиГ-35, о летных испытаниях которого «АН-онлайн» сообщали.

О глобальном перевооружении ВКС РФ сообщил журналистам 27 января главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев.

МиГ-35, сообщает РИА Новости. Главком сказал, что новые МиГи необходимы войскам и вскоре всю легкую военную авиацию заменят машинами, сообщает РИА Новости.

После испытаний самолета с уникальным вооружением (у него есть лазерное оружие) самолеты этого класса полностью заменят устаревшие модели в 2018 году.

Главком также сообщил, что новые МиГи будут привлечены (ведомство закупит пока 30 машин) для решения различных задач в Сирии. Самолет способен преодолеть 3500 километров, и этого более чем достаточно для работы в зоне локальных конфликтов.