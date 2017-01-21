Военные корабли Тихоокеанского флота РФ вошли в японский порт

В порт Майдзура (Япония) 21 января вошли военные корабли Тихоокеанского флота России: большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и морской танкер "Борис Бутом". Российские суда прибыли с дружеским визитом.

Российские военные суда примут участие в российско-японском военном учении "САРЕКС", сообщает ТАСС.

Известно, что на учениях отработают приемы и задачи спасения терпящих бедствие на море. Российские моряки посетят достопримечательности города, лично встретятся с городским главой, а также поучаствуют в спортивных программах с японскими моряками.

Отряд кораблей ТОФ вышел в поход в октябре 2016 года и успел за это время зайти в индонезийский порт Танджунгприок и принять участие в международной выставке вооружений "Индодефенс-2016", а также посетить с дружеским визитом таиландский порт Саттахип, индийский порт Вишакхапатнам (Индия), зайти в Манилу и южнокорейский Пусан.