На Чукотке формируется дивизия

Для защиты северных и арктических рубежей страны формируются новые соединения в Оперативно-стратегическом командовании (ОСК) «Север».

Уже сформирована первая арктическая 80-я мотострелковая бригада в Алакурти на Кольском полуострове. В планах формирование другой такой же лёгкой арктической бригады в Салехарде. По всему северу страны восстанавливаются и переоснащаются аэродромы, совершенствуется радиолокационное поле. На арктических островах размещаются ультрасовременные военные городки с тактическими группами, включающими в себя РЛС, ЗРК «Панцирь» и даже С-300ПМ.

На днях стало известно, что кроме бригад будут на севере и дивизии. Официально они будут называться дивизиями береговой обороны (ДБО), но фактически сейчас формируются мотострелковые дивизии с приспособленными к северным реалиям штатами. В них будет меньше танков, тяжелой техники, но больше арктической разведки, средств ПВО.

Одна такая дивизия создаётся на Чукотке. Она будет прикрывать границу с США. Другая ДБО появится на Кольском полуострове. Она формируется на базе 200-й мотострелковой Печенгской бригады. Когда-то там уже была «северная» 131-я мотострелковая дивизия, которую потом сократили в бригаду, а теперь процесс принял обратное направление.

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