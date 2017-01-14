В Литве разместят более тысячи солдат НАТО

Североатлантический Альянс наращивает вооруженный контингент в Литве, - к осени 2017 года там разместят более 1,2 тысяч солдат НАТО. Об усилении численности войск НАТО сообщил 14 января министр обороны страны.

Глава Минобороны Литовской Республики Раймундас Кароблис в одном из интервью местному радио сообщил, что к сентябрю военный контингент Альянса в стране будет доведен до 1,2 тысяч военнослужащих.

К данному контингенту периодически будут присоединяться войска США, которые будут перебрасываться в Польшу для совместных учений, сообщает ТАСС.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о позиции российской стороны относительно расширения бока НАТО в странах Балтии: российское Минобороны усиливает оборону западных границ РФ.