Двухсредные автоматы (для стрельбы под водой и на суше) вскоре получат силовики российских подразделений подводных диверсантов («морские дьяволы»). Об этом 8 января заявили специалисты «Ростеха».

Так как подводные диверсанты до 90% задач выполняют на суше (корабли, базы и т.п.), то им приходится брать два комплекта оружия – для стрельбы на суше и для ведения огня под водой, уточняет «Лента.ру».

Двухсредные автоматы значительно облегчат «багаж» бойца. Над проблемой двухсредного оружия инженеры работали уже несколько десятилетий, но до сей поры это не имело особого успеха. Теперь такое оружие есть и контракты на его производство уже поступили от Минобороны России, МВД, Росгварди и ФСБ. Об этом журналистам заявил директор тульского «ЦКИБа» Алексей Сорокин.

Двухсредный автомат (АДС) способен снаряжаться двумя типами магазинов для стрельбы под водой и на суше. Никаких дополнительных приспособлений он не требует.