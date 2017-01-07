В Крыму на боевое дежурство с 1 января 2017 года заступил зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".

В пресс-службе Южного военного округа подтвердили то, что старт боевому дежурству ЗРК "Панцирь-С" был дан в первый день нового года. Как собщает RNS, в декабре минувшего года на службу в Крым также поступил полковой комплект зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Кроме того, с начала 2016 года Южный военный округ получил более 40 единиц авиационной техники, в частности, самолеты Су-25СМ, Су-30СМ, вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ "Терминатор", Ка-52 "Аллигатор", а также Ми-28Н "Ночной охотник".