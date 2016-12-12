Спецназ ВДВ станет тренироваться на виртуальных парашютах

Спецподразделения ВДВ России с 2017 года переходит на тренировки в виртуальной реальности. В российском оборонном ведомстве сообщают, что новейшие тренажеры полностью погрузят десантников в киберпространство.

Тренажер позволяет тренировать одновременно до десяти человек и при этом у бойца складывается полное ощущение, что он прыгает с реальным парашютом, сообщают в Минобороны РФ.

Виртуальное парашютирование станет возможным, благодаря комплексам экипировки "Арбалет-1" и "Арбалет-2". Сообщается, что воин будет четко видеть все нюансы при виртуальном прыжке, полете и приземлении, - последнее может происходить при различных тактических параметрах, что улучшит подготовку десантников.