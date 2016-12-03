Пентагон объяснил появление двух десантных кораблей в Средиземном море

США перебросила свои десантные корабли в акваторию Средиземноморья не потому, что там присутствует корабельная группа ВМФ России во главе с крейсером «Адмирал Кузнецов». Такова официальная версия США.

Развертывание десантных кораблей США планировалось в Средиземном море изначально, сообщила пресс-служба Пентагона.

Корабли ВМФ США Wasp (LHD 1) и Whidbey Island (LSD 41) вышли из портов Норфолк и Литтл-Крик еще 25 июня. В военно-морском ведомстве Америки отказались комментировать, будут ли их корабли находиться вблизи российской группировки. Оба БДК – авианесущие, но будут ли они использовать авиацию, тоже не сообщается.

На борту двух кораблей находятся 4 тысячи военнослужащих, это моряки и морские пехотинцы.