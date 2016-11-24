Шойгу выступил перед ветеранами Вооруженных Сил РФ

Итоги работы Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ озвучил сегодня на её отчётно-выборной конференции министр обороны Сергей Шойгу. Также он высказался о текущем состоянии российской армии.

В настоящее время численность ветеранской организации составляет более полутора миллионов человек. Сейчас отделения организации созданы в Крыму и Севастополе, учреждена ветеранская медаль. Как отметил министр в докладе, за три года военные пенсии выросли почти на 29%, их получателям станут доступны 60 видов высокотехнологичной медпомощи. В следующем году ещё на 4% будут проиндексированы социальные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.









Сергей Шойгу поделился с ветеранами информацией о настоящем состоянии Вооружённых Сил. Опыт их участия в вооружённых конфликтах последних десятилетий способствует подготовке войск. Но есть и мирные способы подготовки, такие, как Армейские международные игры. В этом году в них участвовало более ста команд из 19 государств. При этом российские военнослужащие второй год подряд завоёвывают первое общекомандное место. В следующем году в числе территорий для проведения таких состязаний рассматривают Белоруссию, Китай, Казахстан и Азербайджан.

Шойгу отметил также, что за четыре года его работы министром обороны число служащих по контракту удвоилось, а показатель годности к военной службе по сравнению с весенним призывом 2013 года вырос до 76%. Доля военнослужащих с высшим образованием в армии превысила 22%. Качественней становится не только воинский потенциал, но и технический: через месяц доля нового вооружения и техники составит половину от имеющихся, а через 5 лет - от 70% до 100%.









Министр затронул в докладе и тему инфраструктуры. В частности, дальнейшего развития Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», в котором построены различные здания, «Партизанская деревня», оригинальный учебно-демонстрационный центр, а также центр военно-тактических игр. Филиалы парка скоро должны появиться во Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Севастополе, Кронштадте и Североморске.

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