Российские генералы рассказали всю правду о призыве и о призывниках

Российские призывники стали намного реже уклоняться от армейской службы, а их показатели (чтобы не сказать «качество призывников») стали намного лучше, чем прежде. Служить стало лучше, служить стало веселее!

"АН-онлайн" предлагает эксклюзивную подборку цитат генералов российского Генштаба о призывной кампании 2016 года.

«Так называемых «осенников» (призывников осенней кампании) будет призвано порядка 120 тысяч человек, что составляет почти 79% от задания», - говорит Начальник направления призыва и подготовки граждан к военной службе Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Алексей Князев.

В армию уже отправились служить порядка 41 тысячи молодых солдат, то есть более 27%.

Эту призывную кампанию отличает и то, что родителям призывников разрешается присутствовать на заседаниях призывных комиссий и к настоящему моменту уже 5 тысяч родителей этим правом воспользовались.

Алексей Князев отметил, что 2016 год – последний, когда крымские призывники будут проходить службу на территории Крыма. В настоящее время 12 крымских научных рот только формируются, - 201 новобранец из 293 туда уже направлен.

Российское оборонное ведомство готовит эксперимент в 2017 году: к подготовке кадров для службы в ВДВ И ВМФ планируют, как когда-то, привлечь ДОСААФ.

В минувшем году ДОСААФ подготовило 600 человек для ВДВ, и все они успешно отслужили в войсках, так что успешный почин есть.

Князев сообщает о снижении числа уклонистов от армии: если в 2012 году их было 8,7 тысяч, то в 2015 – только 4,7, а весной 2016 – всего около 3 тысяч человек. Причина такой статистики – работа по привлекательности воинской службы и по наказанию тех, кто «косит» от армии. В Минобороны напоминают, что уклонист будет отвечать по уголовной статье.

Есть у Генштаба такое понятие как «показатель годности» по отношению к призывникам. Это суммарный коэффициент медицинских показателей новобранцев. И этот показатель вырос: если в 2015 году он составлял 76,5%, то в текущем – уже 78%, - сообщает замначальника главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России Андрей Дацко.