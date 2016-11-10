Большинство операторов научной роты ВКС станут офицерами

Офицерские звания за год после призыва заслужили и получат на днях почти 70% операторов уникальной научной роты Воздушно-космических сил, чтобы продолжить служить дальше, сообщили в Минобороны РФ.

Научная рота ВКС существует более трёх лет на базе Военного учебно-научного центра ВВС. Отбор в неё проводят из числа одарённых студентов, обучающихся в различных российских вузах и проявивших интерес к решению научных задач военного значения. Операторы научной роты учатся математическому моделированию гидрометеорологических процессов, занимаются совершенствованием пилотажно-авиационных комплексов и технологий для ВКС. На протяжении службы научные руководители (профессора) курируют военнослужащих и оценивают результаты их работы.

В данный момент готовятся к регистрации патента две новые разработки научной роты: мультикоптерная система обнаружения и определения координат наземных оптико-электронных средств, а также гидромеханический пульсатор жидкости. Первая должна повысить точность обнаружения противника в несколько раз, а вторая поможет очистке рабочих полостей жидкостных систем и агрегатов летательных аппаратов (была презентована на двух международных выставках в этом году).

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