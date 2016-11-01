Китайцы по привычке скопировали новый истребитель у иностранных производителей
1 ноября 2016, 14:08 [ «АН-онлайн» ]
Новейший китайский истребитель пятого поколения J-20 не произвел сенсации на авиакосмическом салоне Airshow China. Эксперты раскритиковали несуразную новинку, скопированную у иностранных производителей.
"Китайцы в соответствии со своей национальной традицией понадергали, где и что только могли. Специалисты, которые внимательно изучили портрет этой машины, находят здесь портрет и американского F-22 Raptor, и российского МиГ 1.44", – прокомментировал китайский образец телеканалу "Звезда" военный обозреватель Виктор Баранец.
Эксперт подозревает, что в «китайской сенсации» использовались списанные российские двигатели, он также сомневается в заявленной малозаметности J-20, называя истребитель «коровой».
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