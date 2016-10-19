Министр обороны объяснил Лукашенко, чем белорусские танки хуже

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко откровенно недоволен выступлением своих военнослужащих на конкурсе «Танковый биатлон», где белорусские танкисты стали третьими в общем зачете.

Результат неплохой - белорусы вошли в тройку лучших - однако Лукашенко недоволен, и у него состоялся откровенный разговор с министром обороны Андреем Равковым, передает «Белта».

Министр доложил Лукашенко, что белорусские танкисты на подмосковном полигоне русским (они стали победителями в «Танковом биатлоне») в тактике и умении не уступали, а подвели белорусов только танки, которые не настолько мощные, как в России. Мощность двигателей белорусских машин - 840 л. с., тогда как у россиян – 1130 л.с. Поэтому белорусские танкисты не смогли обойти российский экипаж, хотя в профессионализме им не уступают. Уже принято решение модернизировать белорусские танки к следующим соревнованиям.