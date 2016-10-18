Украинский депутат: Наши солдаты от водки гибнут чаще, чем от пуль!

Парламентарии Украины хотят ввести штрафы за распитие алкогольных напитков в армии. На крайние меры народные избранники пошли после нелицеприятной статистики о положении в войсках и среди резервистов.

Депутат Верховной Рады Татьяна Черновол сообщила своим коллегам, что с начала года небоевые потери от злоупотребления спиртным в украинской армии превысили даже боевые потери и предложила срочно что-то предпринять. Депутаты предприняли: законопроект о штрафах за распитие спиртных напитков был принят в первом чтении при поддержке 236 парламентариев (хватило бы и 226 голосов). Документу предстоит пройти второе чтение.

Новый закон предусматривает штраф за распитие алкогольных напитков от 70 до 145 необлагаемых минимумов доходов граждан (это от 46 до 100 долларов) или арест с содержанием на гауптвахте до семи суток, передают РИА Новости.