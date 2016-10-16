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В Новосибирске спецназ Росгваврдии сдавал экзамены на краповый берет (ФОТО)

16 октября 2016, 21:51 [ «АН-Новосибирск» ]

В Новосибирске спецназ Росгваврдии сдавал экзамены на краповый берет (ФОТО)
ngs.ru

В Новосибирской области на базе учебного центра «Горный» (база спецназа Сибирского округа войск национальной гвардии России) 16 октября прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета.

Из 58 военнослужащих подразделений специального назначения и разведки Приволжского, Уральского, Сибирского и Восточного округов Федеральной службы войск Нацгвардии уже после первого этапа (марш-бросок на 10 километров) на второй прошли лишь 29 воинов, передает «НГС».

По итогам испытаний обладателями крапового и темно-зеленого берета (берет разведчика, - прим. ред) стали 11 гвардейцев Сибири, 5 военнослужащих из Приволжья, трое с Урала и два воина с Дальнего Востока.

 

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