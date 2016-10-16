СМИ: Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение

К линии вооруженного противостояния в Донбассе украинские силовики перебросили новые партии военной техники, включая самоходные артиллерийские установки и танки, сообщает представитель ДНР Эдуард Басурин.

Представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщает о переброске в зону конфликта запрещенного вооружения ВСУ (Вооруженных сил Украины). Басурин, в частности, обращает внимание общественности на то, что по результатам разведки, в районах Артемовска и Волновахи обнаружено семь 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) "Акация", одиннадцать 122-мм САУ "Гвоздика", танки, а также орудия полевой артиллерии, передает ТАСС.

Помимо этого, разведки ДНР обнаружила в районах поселка Каменка и села Первомайское на подконтрольной Киевом территории шесть 100-мм противотанковых пушек "Рапира" и семь 152-мм гаубиц.

Все данные о нарушениях Минских договоренностей украинской стороной переданы представителям миссии ОБСЕ и СЦКК (Совместный центр по координации и контролю режима прекращения огня), сообщил Басурин.

Напомним, что согласно Комплексу мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года, вооружение калибром 100 мм и выше должно быть отведено друг от друга на 50 км, РСЗО - на 70 км, РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч", а также ракеты "Точка" - на 140 км. Отводу также подлежат орудия калибром до 100 мм, танки и минометы, в том числе калибром 120 мм.