Британский флот поднят по тревоге: Русские идут!

Королевский флот Великобритании приведён в состояние повышенной боевой готовности: поступили сведения, что российская корабельная группа Северного флота пройдёт в одной миле от британского побережья.

Корабли российской Северной флотилии во главе с авианосным крейсером «Адмиралом Кузнецовым» по пути в Средиземное море пройдут в миле от побережья Соединённого Королевства, а к северу от Шотландии отработают практику бомбардировок, передает russian.rt.com

Газета The Times пишет, что для сопровождения российских кораблей вдоль британских берегов выделены два военных британских корабля - «Дункан» и «Ричмонд», а также за российской эскадрой в британских водах будет следить морской патрульный самолёт НАТО.

Ранее "АН-онлайн" сообщали, что 15 октября корабли российского флота во главе с тяжёлым авианосным крейсером «Адмирал Кузнецов» отправились в поход в Средиземное море.