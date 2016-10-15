Пираты, сдавайтесь: Северный флот РФ выдвинулся в Средиземное море

Цель дальнего похода кораблей Северного флота: обеспечить безопасность судоходства в Средиземном море, и прежде всего, судоходства российского. Запланированы совместные учения с эскадрами других флотов ВМФ РФ.

Пресс-служба Северного флота по-военному четко сообщает, что задача военных кораблей - реагирование на пиратство и терроризм для обеспечения безопасности судоходства РФ.

Сообщается, что особое внимание будет уделено обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России, также кораблям предписано реагировать на такие виды современных угроз, как пиратство и международный терроризм.

Попутно моряки надводных кораблей отработают боевую слаженность и морскую выучку своих экипажей, а также совместные действия корабельной авианосной группы и авиации.