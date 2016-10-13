В России испытали радиоэлектронное оружие, не имеющее аналогов в мире
13 октября 2016, 12:39 [ «АН-онлайн» ]
Современная война не обходится без участия электроники. Соответственно, военные разрабатывают средства её нейтрализации. Первые образцы радиоэлектронного оружия успешно испытаны сегодня в России.
Представленное оружие не требует каких-либо снарядов и других средств доставки до цели: технику противника останавливает только направленная энергия, в соответствии с мечтами Николы Теслы. Оно способно воздействовать на оборудование летательных аппаратов и высокоточных ракет.
О разработке сверхвысокочастотных электромагнитных пушек слышно не впервые. Предполагается, что направленным пучком излучения они могут выводить из строя различные электронные системы, вроде радаров, комплексов связи и управления, находящиеся за десятки километров. СВЧ-оружие собираются установить, в частности, на российские беспилотные истребители шестого поколения.
Пару месяцев назад стало известно также о принятии на вооружение первых боевых лазеров.
Читайте также:
Главный приз форума «Армия – 2016» достался концерну «Калашников»
«Армия-2016» на берегах Тихого океана