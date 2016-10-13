Современная война не обходится без участия электроники. Соответственно, военные разрабатывают средства её нейтрализации. Первые образцы радиоэлектронного оружия успешно испытаны сегодня в России.

Представленное оружие не требует каких-либо снарядов и других средств доставки до цели: технику противника останавливает только направленная энергия, в соответствии с мечтами Николы Теслы. Оно способно воздействовать на оборудование летательных аппаратов и высокоточных ракет.

О разработке сверхвысокочастотных электромагнитных пушек слышно не впервые. Предполагается, что направленным пучком излучения они могут выводить из строя различные электронные системы, вроде радаров, комплексов связи и управления, находящиеся за десятки километров. СВЧ-оружие собираются установить, в частности, на российские беспилотные истребители шестого поколения.

Пару месяцев назад стало известно также о принятии на вооружение первых боевых лазеров.

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