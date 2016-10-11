По случаю славной даты в Доме офицеров Российской армии в Уссурийске, где расположен штаб объединения, состоялись торжественное собрание и концерт для военнослужащих и членов их семей, на центральной площади города – парад войск гарнизона, на Аллее Славы – церемония возложения венков в память о воинах, павших на полях сражений. День открытых дверей позволил жителям и гостям Уссурийска ближе познакомиться с жизнью современной армии, её вооружением и военной техникой.

За спиной 5-й армии – многогранный боевой путь, в котором были и трагические, и победные этапы, несколько формирований, начиная с Гражданской войны. В 1918 году её части действовали против австро-германских интервентов, белоказаков и белогвардейцев, в 1919 – против армии Колчака и Чехословацкого корпуса. Позже объединение расформировали, передав основные силы в состав Народно-революционной армии Дальневосточной республики. В ноябре 1922 года 5-я армия была воссоздана и несла службу по охране и обороне границы. В июне 1924 её части и учреждения передали на укомплектование двух стрелковых корпусов Сибирского военного округа, однако во Владивостоке остались 1-я Тихоокеанская дивизия, а в посёлке Раздольное – 32-я стрелковая. И когда летом 1938 года японские милитаристы, оккупировавшие соседнюю Маньчжурию, решили проверить на прочность наши войска, решающий вклад в отражение агрессии у озера Хасан внесли бойцы 32-й дивизии.

В преддверии Великой Отечественной войны 5-я армия вновь была сформирована – на этот раз в Киевском особом военном округе. С нападением фашистов на СССР её включили в состав Юго-Западного фронта. 7 сентября стало поистине трагическим днём. В результате обхода с флангов превосходящих сил противника армия попала в окружение, был пленён её командующий генерал-майор Михаил Потапов, что послужило поводом для расформирования объединения.

Когда гитлеровские войска прорвали нашу оборону на московском направлении и создали непосредственную угрозу столице, в Можайск прибыли эшелоны с воинами 32-й стрелковой дивизии из Приморья, в числе которых уже было пять Героев Советского Союза и 1700 орденоносцев. В тот день – 11 октября – и началось формирование новой армии согласно директиве Ставки Верховного Главнокомандования. В её состав также передавались 50-я и 133 стрелковые дивизии, 121-й и 421-й противотанковые артиллерийские полки, 230-й запасной стрелковый полк и батальон курсантов Военно-политического училища. После выгрузки из эшелона 32-я дивизия с ходу приступила к организации обороны западнее Можайска, а потом в течение нескольких суток отражала атаки танковой и трёх пехотных дивизий противника. Мужество, героизм и самопожертвование её офицеры и солдаты проявили и в сражениях на Бородинском поле, дав клятву стоять насмерть, но не допустить гитлеровцев в сердце Советской Родины.

В ходе ожесточённых оборонительных боёв армия обескровила наступающего врага, 26 октября фашисты были остановлены. Битва под Москвой закалила личный состав, штабы получили необходимый опыт управления войсками в тяжелейших условиях.

В 1942-1944 годах части 5-й армии в составе Западного фронта участвовали в Ржевско-Сычёвской, Ржевско-Вяземской и Смоленской операциях. В ходе Белорусской стратегической операции под кодовым названием «Багратион» армия вела боевые действия на направлении главного удара 3-го Белорусского фронта, добившись наибольшего успеха из всех соединений. Позже в составе этого же фронта её войска принимали участие в основных операциях на территории Восточной Пруссии. За подвиги, совершённые во время Великой Отечественной войны и войны с Японией, 117 офицеров, сержантов и солдат удостоены звания Героя Советского Союза, 50 стали полными кавалерами Ордена Славы, более 20 тысяч награждены орденами и медалями. Все воинские части и соединения армии стали орденоносными, два соединения – гвардейскими. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1968 года за проявленные героизм и мужество в годы Великой Отечественной войны и успехи в боевой подготовке в мирное время объединение было отмечено орденом Красного Знамени.

В 1969 году воины достойно продолжили эстафету ратных дел фронтовиков, проявив мужество и отвагу при защите дальневосточных рубежей Отечества в районе острова Даманский. После тех боёв 212 человек получили боевые награды, а сержанту Владимиру Орехову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Позже бойцы 5-й армии выполняли интернациональный долг в Афганистане, восстанавливали конституционный порядок в Чечне.

Ныне боевой почерк 5-й общевойсковой армии определяют гвардейская ракетная бригада под командованием гвардии полковника Александра Пешкова, отдельная мотострелковая бригада полковника Сергея Медведева, бригада управления полковника Сергея Залоева, зенитная ракетная бригада полковника Руслана Байрамова и другие соединения. Недавно ракетчики приняли на вооружение комплекс «Искандер» и впервые после обучения произвели пуски на полигоне Красный Яр, показав отличный результат. А в минувшем месяце армейцы блестяще выполнили все учебные элементы в ходе российско-индийского учения «Индра – 2016».

Подготовил Константин ЛОБКОВ

Фото Маргариты Лыско