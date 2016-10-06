Американские генералы прогнозируют мировую войну с колоссальными жертвами

6 октября на конференции армейской Ассоциации в Вашингтоне прозвучали мнения о том, что будущая мировая война неизбежна, будет протекать очень быстро и характеризоваться колоссальным количеством жертв.

Генерал-майор Уильям Хикс считает, что в современных условиях конфликт будет быстротечным, а количество жертв – огромно. Он также предупредил, что начать конфликт намного проще чем закончить его. Автоматизация средств управления и разработка искусственного интеллекта лишь усугубят эту ситуацию.

Начальник штаба армии США Марк Милли утверждает, что мировая война неизбежна. С ним согласен его заместитель, который намекнул на то, что основными соперниками Штатов в этом предполагаемом конфликте будут Россия и Китай.

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