Командиром российских десантников назначен Андрей Сердюков

О том, что в высших эшелонах российских войск возможны кадровые перестановки, говорили давно. Сообщали об этом и "АН-онлайн". И вот это произошло. Новым командующим Воздушно-десантных войск назначен генерал-лейтенант Андрей Сердюков. Ранее пост занимал генерал-полковник Владимир Шаманов.

Андрей Сердюков – личность довольно известная. Причем не только в России, но и за рубежом. Имя военачальника вошло в мировую историю в 2014 году. Тогда он блистательно провел спецоперацию в Крыму. Высочайший уровень и слаженность действий, а также их детальнейшую проработку высоко оценили российские и мировые военные аналитики. Эксперты отметили, что Андрей Сердюков не боится брать на себя ответственность и принимать решения в самых сложных ситуациях, не дожидаясь указаний сверху. А эта черта является одной из присущих ВДВ.