С российскими военными можно будет заключать краткосрочные контракты для спецзадач

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, позволяющий заключать контракты с военнослужащими сроком от полугода до года для борьбы с терроризмом за рубежом, например.

Краткосрочные контракты могут понадобиться и для выполнения гуманитарных миссий, и для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, передает «РБК».

Законопроект подготовлен Минобороны РФ, которое выполняет указ Владимира Путина «О дальнейшем совершенствовании военной службы».

Согласно законопроекту, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, и граждане, находящиеся в запасе, смогут принять участие в решении различных задач за пределами территории России. Такими задачами, как указывалось выше, могут быть и ликвидация последствий ЧС, и антитеррористические операции.

В настоящее время солдаты, сержанты, матросы или старшины могут заключать первые контракты на два или на три года. Офицеры, прапорщики или мичманы заключают первые контракты на пять лет. ​