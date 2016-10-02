Минобороны скорректировало правила призыва на срочную службу

Учащиеся колледжей и техникумов будут получать отсрочку на весь период обучения. В новых правилах ужесточатся требования к психическому здоровью призывников, сообщили представители Министерства обороны.

Начальник направления призыва и подготовки граждан к военной службе главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России полковник Алексей Князев рассказал об изменениях правила призыва на военную службу.

По данным Минобороны РФ, в новых правилах ужесточатся требования к психическому здоровью призывников. Эти изменения вступят в силу начиная с осеннего призыва, который начался 1 октября. Полковник Князев рассказал, что призывная медкомиссия будет оценивать склонность призывников к девиантному поведению. В военные комиссариаты уже направлены соответствующие методики. По словам Князева, психически нездоровые молодые люди не должны попадать на военную службу, - передает "Эхо Москвы".

Еще одно изменение касается студентов. С 1 января 2017 года учащиеся техникумов и колледжей получат отсрочку на все время учебы. На данный момент если юноши поступают в эти учебные заведения после 9 класса, то получают отсрочку до достижения 20-летнего возраста, а если поступают после 11 класса, то отсрочку получают, если достигают призывного возраста в последний год учебы.

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