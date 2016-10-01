Стартовал набор в Российскую Национальную гвардию

С 1 октября начала свою работу ранее созданная межведомственная комиссия на уровне МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии. Задачи комиссии - прием личного состава в Национальную гвардию.

В Нацгвардию России ведется и прием движимого и недвижимого имущества, а также документации подразделений вневедомственной охраны, ОМОН и СОБР и ведомств лицензионно-разрешительной работы, сообщил журналистам заместитель директора комиссии генерал-лейтенант Олег Борукаев.

Ранее "АН-онлайн" сообщали, что президент России Владимир Путин подписал указ "О штатной численности центрального аппарата Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации". Сегодня закон вступает в силу.

Известно, что полная численность центрального аппарата Росгвардии будет составлять 2100 человек. Возглавил Национальную гвардию генерал армии Виктор Золотов.