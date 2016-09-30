ВДВ России может возглавить А. Сердюков

Командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Владимир Шаманов, скорее всего, станет главой комитета по обороне в Госдуме седьмого созыва, а новым командующим ВДВ может стать генерал-лейтенант Андрей Сердюков.

На данный момент Андрей Сердюков - начальник штаба и первый заместитель командующего Южного военного округа.

Офицеры на должности от командира дивизии и выше назначаются только распоряжением главнокомандующего. Решение о назначении Андрея Сердюкова уже принято на уровне Минобороны, — сообщил источник газеты «Известия». Ожидается указ президента РФ - главнокомандующего Владимира Путина. По некоторым данным, 53-летний генерал-лейтенант Сердюков уже прибыл в штаб ВДВ в Сокольниках.

Андрей Сердюков - выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ). Он окончил две военные академии. Генерал Сердюков прошел все должности от командира разведывательного взвода до командующего общевойсковой армией Восточного военного округа (ВВО), возглавлял специальную операцию в Крыму весной 2014 года.

Пока указ президента о назначении не поступит в ВДВ, командующим войсками остается Шаманов.

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