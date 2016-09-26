Российские БМП на новейших платформах "Армата", "Курганец" и "Бумеранг" оснастят так называемыми "черными ящиками" - приборами, которые будут фиксировать все, что происходит с бронемашиной.

Речь идет о противопожарной безопасности: интеллектуальную систему пожаротушения, комплекс ППО-25, разработали специалисты "Электромашины". Сообщается, что система уже прошла предварительные испытания и в настоящее время тестируется на бронетехнике. Особенность нового комплекса в том, что данные о возгорании сохраняются на бортовых самописцах, это позволит в дальнейшем установить время, место и причины возникновения пожара.

Интересно, что "черный ящик" в исполнении ППО-25 не только фиксирует пожар, но и может его самостоятельно потушить.