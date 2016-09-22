Морские пехотинцы везут во Владивосток 20 тонн гуманитарного груза

Не менее 20 тонн гуманитарного груза для населения районов Приморья, пострадавшего от тайфуна "Лайонрок", доставит гуманитарная транспортная колонна Тихоокеанского флота Восточного военного округа.

Транспортная гуманитарная колонна из пяти бортовых автомобилей Восточного военного округа выдвинулась 22 сентября по маршруту г. Владивосток – город Дальнереченск. Более 400 км гумконвой проделает, чтобы привезти 20 тонн материальных запасов Росрезерва жителям Приморья, - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВВО.

За минувшие сутки, по данным Восточного военного округа, населению города Дальнереченск и поселка Яковлевка уже было доставлено 25 тонн имущества первой необходимости.

Всего за время гуманитарной миссии батальон материального обеспечения соединения ТОФ доставил более 85 тонн груза, совершив 19 рейсов.