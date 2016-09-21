Всё золото – у тихоокеанцев!

Сборные Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов, Каспийской флотилии, высших военно-морских учебных заведений – всего 14 команд – состязались в гребле на шестивёсельных ялах, гребно-парусном двоеборье, парусных гонках и в дальнем спортивном плавании на шлюпках. В итоге абсолютным чемпионом стала местная дружина, возглавляемая старшим мичманом Андреем Букиным. Она выиграла чемпионаты ВМФ по гребле, парусным гонкам, гребно-парусному двоеборью и дальнему (почти 10 километров) спортивному плаванию на шлюпках. Она же завоевала кубки Вооружённых Сил по парусным гонкам и гребно-парусному двоеборью!

Давние соперники тихоокеанцев – команда Черноморского флота – заняли второе место в гребно-парусном двоеборье и парусных гонках, третье – в гребле и дальнем спортивном плавании на шлюпках. Они же стали вторыми в соревнованиях на кубки Вооружённых Сил.

В число лидеров ворвались и сборные Каспийской флотилии, Черноморского военно-морского училища, Государственного центрального морского полигона, занявшие призовые места в отдельных чемпионатах.

- Спортсмены нашей и черноморской команд будут удостоены званий мастеров спорта, а Государственного центрального морского полигона и Черноморского военно-морского училища имени Нахимова – званий КМСов, – отметил начальник физподготовки ТОФ подполковник Сергей Беневоленский. – Особенностью этих больших соревнований стали массовость (давно на подобные чемпионаты не собиралось столько участников), возросший уровень мастерства и борьбы. Сильнейшие команды шли подчас впритирку, шлюпка к шлюпке, и до последних секунд на финише не было ясно, кто победит. Думаю, тихоокеанцам помогли не только родные волны, но, прежде всего, сплочённость и спортивная подготовка сборной и воля к победе каждого её члена: отца и сына старших мичманов Андрея и Антона Букиных, капитана 1 ранга Константина Сылки, мичманов Андрея Беляева и Валентина Шулепы, старшины 1 статьи Андрея Новикова, сержантов Павла Белебезьева и Константина Сысолина.

К сожалению, победы команды ТОФ не могли особо повлиять на её положение в таблице общефлотской спартакиады России, в программу которой входят соревнования по 11 видам спорта. Причина проста: из-за финансовых «прорех» эта сборная редко выезжает на соревнования в европейскую часть страны, за что получает нули…

Константин ЛОБКОВ

Фото Никодима БЕРЕСТОВА