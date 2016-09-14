Морпехи Китая и России уничтожили незаконные бандформирования

Военнослужащие морской пехоты России и Китая при поддержке бронетехники освободили опорный пункт, захваченный условными террористами. Такова была задача совместных учений морских пехотинцев Китая и России.

Совместная тренировка по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований прошла на полигоне морской пехоты ВМС Народно-освободительной армии Китая в рамках учения "Морское взаимодействие-2016". Об этом СМИ заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев. Офицер сообщил, что в учениях было задействовано свыше 120 военнослужащих и около десяти единиц бронетехники. Командование отметило слаженность действий морских пехотинцев обеих стран и четкое выполнение поставленной задачи.

В совместных учениях со стороны России участвует отряд Тихоокеанского флота: БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", большой десантный корабль "Пересвет", морской буксиа "Алатау" и танкер "Печенг". Командует российской группировкой контр-адмирал Вадим Кулить.