Новое резинотехническое производство на концерн "Техмаш" приступает к выпуску нового специального звукопоглощающего покрытия для российских субмарин четвертого поколения класса "Борей" и "Ясень".

Покрытие с улучшенными акустическими показателями для современных подлодок четвертого поколения состоит из техпластин, которые выпускаются на базе Чебоксарского производственного объединения имени Чапаева, передает ТАСС. Данное покрытие во многом превосходит западные аналоги, особенно в части поглощения акустических сигналов широкого диапазона и высокой надежности.

Внешнее шумопоглощающее покрытие подлодки рассеивает гидроакустический сигнал и обеспечивает защиту от противолодочных сил противника - они «не видят» такую субмарину.

Сейчас в составе ВМФ России имеется несколько подлодок четвертого поколения - это атомные субмарины типа "Борей" и "Ясень" и дизельные "Лады".