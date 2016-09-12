Военно-морской чемпионат России проходит во Владивостоке

Сборные Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов, Каспийской флотилии, высших военно-морских учебных заведений – всего 14 команд соревнуются на акватории залива Петра Великого в гребле на шестивесельных ялах, гребно-парусном двоеборье, парусных гонках и в дальнем спортивном плавании на шлюпках.

Председатель Владивостокского Морского собрания, бывший командующий Тихоокеанским флотом и войсками Восточного военного округа адмирал запаса Константин Сиденко напомнил строю спортсменов, что гребной и парусный спорт воспитывают в людях командные качества.

«Для военного моряка очень важно умение работать в команде», – подчеркнул он.

А помощник главкома ВМФ по физической подготовке капитан 1-го ранга Алексей Пивачёв добавил, что для развития на флоте и в военно-морских училищах гребли на шлюпках, гребно-парусного двоеборья, парусных гонок командование Военно-Морского флота России приобрело в 2014-2016 годах 78 новых шестивесельных ялов.

«Это же не так просто – сесть и прогрести, – заметил он. – Посмотрите, кто в первый раз в шлюпку садится, и понаблюдайте, как гребут команды мастеров: мощно, красиво, грациозно. Это очень интересный, зрелищный, командный, традиционный для Военно-Морского флота вид спорта. И его будем всячески развивать! Самое главное в этих соревнованиях – привитие военнослужащим морской практики, чтобы каждый умел ходить не только с вёслами, но и под парусом. Плюс военно-прикладные виды спорта, которые позволяют каждому участнику выполнить определённый спортивный разряд и получить звание. По себе знаю: когда на тренировках грёб всего два-три раза, в финале очень сильно уставал и все руки в мозолях. Потому без систематической физической подготовки и сплочённой команды победить очень сложно».

Владивосток уже имеет опыт проведения подобных состязаний: здесь они проводились два года назад. Но тогда участников было меньше – не все флоты и военно-морские училища прислали свои команды.

«Черноморцы в прошлый раз подкачали, завоевали только пятое место, – говорит их представитель Владимир Гуцол. – Потому ныне к чемпионату готовились более основательно, обновили состав, и сейчас наша команда заметно сильнее. А что касается здешней ненастной погоды, то чем она хуже, тем команда злее. Конечно, речь о спортивной злости».

Но на этот раз моряки Черноморского флота в гребле на ялах (дистанция один километр) уступили лишь тихоокеанцам и каспийцам. А в гребно-парусном спорте (пять гонок: два километра надо было пройти на вёслах и не менее трёх миль под парусом) заняли второе место. Такой же высокий результат показали и в парусных гонках на кубок Вооружённых Сил (турнир добавили к чемпионату, учитывая экономическую сторону организации больших соревнований. – прим. авт.), где в лидерах снова оказались тихоокеанцы, а «бронзу» взяло одно из подразделений Главного управления ВМФ России.

Особенно острым стало соперничество среди гребцов – разницу между первым и третьим местами составили всего две секунды! В этот раз тихоокеанцам во главе с их рулевым старшим мичманом Андреем Букиным помогли только «родные стены» да огромная воля и опыт, чтобы отстоять звание чемпионов!

« В этом году борьба невероятно сильная, – говорит Букин. – Наша команда – чемпион ВМФ за последние пять лет, но если раньше мы выигрывали у ближайших соперников секунд по пятнадцать-двадцать, то сегодня с величайшими усилиями выгребли на первое место».

Всего в программу общефлотской спартакиады России входят соревнования по 11 видам спорта, восемь из них уже завершились в разных городах страны. По итогам прошедших состязаний лидирует команда Северного флота, на втором месте – Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, на третьем – Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова. Однако до конца чемпионата ещё несколько дней, возможно, положение команд несколько изменится…

Спортивные баталии чемпионата в главной базе Тихоокеанского флота продлится до 15 сентября), по итогам турнира сформируют ВМФ для участия в чемпионатах Вооружённых Сил по этим же видам спорта. Они пройдут с 26 сентября по 5 октября в Санкт-Петербурге.

Константин ЛОБКОВ

Фото Никодима БЕРЕСТОВА