Российское оружие будущего: чего боятся в США

Какое оружие в России будущего будет самым мощным – этим вопросом озадачилось издание The National Interest и опубликовало список военной техники, которая будет состоять на вооружении армии РФ к 2030 году.

Специалисты издания первое место в рейтинге отдали танку Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы "Армата": многослойная комбинированная броня модульной конструкции, комплексы активной и пассивной защиты, - все это делает "Армату" мощнейшим танком будущего. Американские специалисты подсчитали, что при стоимости "Арматы" около $3,7 миллионов Российской армии потребуется тысяча танков.

В рейтинг попал и боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор", модификация советского Ка-50.

В качестве "оружия будущего" выступит и оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 "Искандер-М", а завершает список снайперская винтовка Калашникова (СВК), которая вскоре заменит винтовку Драгунова.