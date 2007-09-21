Синдром Анны Карениной

– РАНЬШЕ у меня тоже были неудачи в любви, но я быстро успокаивалась. А сейчас не могу понять, что со мной происходит. Хотела его забыть, но не получается! Ничего не радует.



(Моя тридцатитрехлетняя пациентка долго рассказывала о своих переживаниях, о своих прошлых любовных похождениях, и у меня сложилось впечатление, что передо мной сосредоточенная исключительно на себе личность. Поэтому я предположил, что у нее нет мужа и детей, и она занята лишь собой. – Прим. Рамиля Гарифуллина.)

– У вас есть дети?

– Почему-то многие меня об этом спрашивают. Да, есть. И муж есть.



(Судя по всему, моя пациентка была неверна своему супругу и находилась в поиске внебрачных любовных отношений.)



– Есть личности, не имеющие детей, но производящие впечатление, что они у них есть. А вы, наоборот, производите впечатление, что у вас их нет и быть не может. Вы заняты только собой, трудно представить вас матерью.

– А что, я сразу должна рассказывать о своей четырехлетней дочери? Зачем?

– Не стоит сразу рассказывать, но, судя по всему, для вас ребенок и муж вторичны. (Пауза.)

– Да, я долго не выходила за него. Но он оказался настойчивым. Мой муж практичный человек. Старше меня на одиннадцать лет. Я все ему доверяю и рассказываю. Вот и рассказала, что сильно влюбилась в одного молодого человека.



(Дальнейший психоанализ показал, что супруг моей пациентки постоянно выполнял роль отца или покровителя, а она – дочери. На то были глубинные психологические причины: моя пациентка выросла без отца, и муж как бы компенсировал эту утрату. Но насколько устраивала ее мужа роль отца, мы узнаем ниже.)



– Вы поведали о своих любовных похождениях своему мужу?

– Да я не понимаю, как это произошло. Мне было очень тяжело. Я сильно страдала. Рассказала все от безысходности. (Пауза.) Сама не понимаю, что на меня нашло!



(Психоанализ показал, что моя пациентка доверила свои любовные похождения мужу потому, что чувствовала и видела в нем исключительно отца, то есть родного человека мужского пола, которому можно доверить все. По своей роли он не был братом, а именно отцом. О том, что она живет с мужем, моя пациентка в силу подсознательных механизмов временно забыла.)



– А легче после этого стало?

– В том-то и дело, что стало хуже. Поэтому я у вас в кабинете.

– По-видимому, у вас произошло осознание того, что ваш супруг все-таки является вам мужем, а не отцом. Затем возник комплекс вины и, как следствие, сильная депрессия. Все это усилилось благодаря негативной реакции супруга на ваш рассказ.

(Пауза, затем пациентка плачет.)



– Муж у меня молодец. Он не ругал меня. Но так смотрел… (Сквозь слезы.)

– Судя по всему, он так и остался в роли отца. Принял вас как шаловливую дочурку, которая где-то погуляла, но пришла спать именно в свою семью, где ждет отец-покровитель.

– Хотелось бы, чтобы это было так. Но мне кажется, что теперь он не видит меня как…

– Не видит вас дочерью? Вы боитесь, что он найдет себе другую дочь, более преданную и верную?

– Да. Вы чувствуете меня. (Опять слезы.)

– И при этом вы переживаете, что вам, живя с мужем, выполняющим роль отца, теперь уже не удастся заниматься поиском романтики, любви и всяческих приключений?



(Моя пациентка молчит. Закрывает глаза руками.)



– У меня ведь с этим мальчиком интимной близости не было. Все зависело от меня, и я не пошла на это. Впрочем, пошла бы, если бы была уверена, что близость усилит наши чувства. Но я побоялась разочаровать его. Мне же тридцать три. Я мила, но не так, как раньше. Тем более уже рожала. Есть послеродовые дефекты.



– Расскажите мне немного о своем романе с этим молодым человеком.

(Пауза).

– Мне стыдно рассказывать. Я влюбилась в своего ученика.

– Влюбили или влюбились? Я не расслышал?



(Я предположил, что моя пациентка выступила в роли манипулятора по отношению к своему симпатичному ученику.)

– Я работаю учителем истории в средней школе. Он учился в одиннадцатом классе. Всегда оставался после урока. Задавал мне очень умные вопросы. Эти беседы постепенно переросли в прогулки по городу. Потом я почувствовала, что между нами как будто нет разницы в возрасте, хотя я старше на шестнадцать лет.



(И действительно, внешне моя пациентка выглядит намного моложе своих лет.)



– Мы подолгу гуляли, целовались. Я была счастлива, как никогда (на глазах слезы.) А потом я увидела его с какой-то ровесницей. Не спала всю ночь, переживала. Боже мой! Рядом четырехлетняя дочь, родной муж. А я как будто их не замечала. Думала только об этом… о его измене. Но я преданна мужу, поэтому рассказала ему обо всем.



(Анализ показал, что она все рассказала своему супругу без всякого злого умысла, не с целью манипуляции. А на волне уважения к нему и комплекса своей вины.)



– Потом мать моего ученика вмешалась в наши отношения. Именно с этого момента у меня началась депрессия.

– Мать вашего ученика, видимо, вам пригрозила? Вы же рисковали – статья о совращении несовершеннолетних распространяется не только на мужчин…

– Это меня не волновало. Еще неизвестно, кто кого совратил бы. (Улыбается.) Не от этого у меня возникла депрессия. Этот юнец, сопляк… стал встречаться с какой-то дурехой. Я выслала ему sms-кой свою оценку этой девчонки, обозвав ее. Он мне тут же очень грубо ответил, намекнув на мой возраст, на то, что я старуха.



(Плачет. Дальнейший анализ показал, что страдания моей пациентки были связаны с тем, что этот молодой человек разрушил все ее представления о ней самой как о молодой, милой девчонке. Именно эти иллюзии окрыляли ее все время. То есть она не могла принять тот факт, что уже является женой и матерью. Да и сейчас, сидя в кабинете, она желает быть вечной дочерью, дев­чонкой, ищущей своего романтического мальчишку-героя. И, судя по всему, обуздать эти ее стремления практически невозможно.)



– Я хочу вечного полета в любви, цветов, хочу просто гулять и ни о чем не думать. Я свое отпахала. И никто, слышите, никто в этом полете мне не имеет право мешать.

– Отдали что и кому?

– Мужу родила любимую дочку. Он ее очень хотел. Хотел, чтобы я была его женой. Получил меня. Теперь я тоже хочу что-нибудь получить от этой жизни.



(На глазах агрессия, но со слезами – противоречивое чувство.)



– ВАС часто были внебрачные контакты?

– Нет. Я не шлюха, которой нужен секс. Хочу большой любви.



(Анализ показал, что у мой пациентки бывали внебрачные связи, то есть глубокие продолжительные, психологические отношения с противоположным полом. Но это были больше романтические отношения и порой без сексуальных контактов. Внебрачных коротких сексуальных измен практически не было. Моя пациентка всю жизнь пребывала в роли искательницы.)



– Я пришла к вам чтобы выяснить, насколько муж теперь будет меня терпеть. Он вроде бы простил. Успокоил меня как отец. Приласкал.

– Наверное, он подумал: «Эдакая шаловливая дочурка-кошечка, гуляющая сама по себе. Залижет свои раны и пойдет опять приключения искать, но все равно придет обратно ко мне. И я ее приму».

– Ох, как хотелось бы, чтобы это было именно так.

– Можно предположить, что он ожидал от вас такого, глубоко зная вас, быть может, даже лучше, чем вы сами себя знаете. Но есть вероятность и того, что для него ваше признание было открытием и он сильно изменил свои представления о вас. Тогда ваш роман с учеником может повлиять на ваши дальнейшие отношения с мужем.

– Пока я этого не почувствовала. Но сомневаюсь, что он будет долго терпеть меня. А знаете, что я сейчас чувствую? Что пора выбираться из этих иллюзий. Хватит (резко вытирает слезы). Я нужна дочери, мужу. Только сейчас почувст­вовала ответственность за них. Хочу быст­рее увидеть дочь! Девочка моя, милая, ну разве я виновата, что тоже хотела быть… девочкой?

ЕСТЬ женщины, любвеобильные от природы. Они рождены для того, чтобы любить и быть любимыми. Им просто необходимо слышать комплименты, признания. Без этого они чахнут. Обыденность семейной жизни их угнетает, да если еще муж — сухарь, то совсем беда. Любовь им нужна как воздух.



Уже на следующий день депрессии, беспокоившие мою пациентку, прекратились. Но насколько у нее хватит терпения, чтобы не сорваться в очередной поиск любви, я затрудняюсь ответить.

