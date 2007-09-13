В здравом уме и без памперса
НА ПРИЕМЕ У ПСИХОЛОГА РАМИЛЯ ГАРИФУЛЛИНА ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК, БОЯЩИЙСЯ МАРАЗМА
№ 37(71) от 12.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]
На страницах газеты «Аргументы неделi», начиная с ее первого номера, звезды политики, культуры,
- МНЕ уже 72 года. В последнее время часто переживаю о предстоящем старческом слабоумии.
- У вас есть жалобы на ухудшение памяти, мышления, на плохое настроение? Почему вы так уверены, что вам неминуемо грозит старческое слабоумие?
(В целом старческим слабоумием - деменцией - начинают страдать 15% лиц старше 65 лет. Это средний возраст начала заболевания.- Прим. Рамиля Гарифуллина.)
- Вы хотите сказать, что у меня есть возможность уйти из этого мира в здравом уме?
- Почему вы сразу заговорили о смерти?
- По
(Опыт моей психологической практики показывает, что феномен собственной смерти по значимости стоит на первом месте и лишь потом дети, родители, Бог, близкие, счастье, карьера, дело.)
- Вы стали больше философствовать, понимать нечто запредельное, чего раньше не чувствовали и не замечали… Не стоит переживать
- Меня угнетает, например, мысль, что человек приходит из ничего и уходит в никуда. Я стал часто сравнивать себя с детьми, начал осознавать, что стал деградировать и превращаться в ребенка. Меня тянет к земле, с удовольствием работаю на земельном участке. Детей ведь тоже тянет к земле, они любят играть в песочнице.
Я нахожу удовольствие так же, как дети, в малом. Впитываю сполна каждый прожитый час, радуюсь, что не умер и прожил еще один день. Подолгу рассматриваю вещи, как ребенок вожусь с игрушками. Меня все это и радует, и огорчает. Я просто зациклился на сравнении себя с детьми. И вижу, что все совпадает, только дети растут и развиваются, а я возвращаюсь назад.
(Мой пациент не имеет нарушений в сознании, его мышление продуктивно, абстрактно. Он хорошо проводит сравнительный анализ. Поэтому версия о надвигающемся старческом слабоумии у меня отпала. Вероятнее всего, имеют место нарушения не в интеллектуальной сфере, а в эмоциональной.)
- То есть ваше внутреннее психологическое время течет медленнее. И это прекрасно. Аналогично происходит у детей. Они радуются малому, умеют удивляться обычным вещам. Их день наполнен и время течет медленно, потому что они познают мир. Именно поэтому, когда мы вспоминаем детство, кажется, что оно было очень долгим.
- Я стал капризным, как ребенок. Дети тоже открыты и откровенны, искренне плачут и смеются.
(Эмоциональность, раздражительность могут быть признаками деменции, но это лишь необходимое условие, но недостаточное.)
- Но зато вы мудры.
- И дети мудры. Недаром же сказано: устами младенца глаголет истина. Я верю в Бога, в потусторонний мир. Но и это не сильно отличает меня от детей. Они тоже веруют… в волшебника, сказки, чудеса.
- Вы хорошо спите?
- Я много сплю. Дети тоже много спят.
- На аппетит не жалуетесь?
- Ем кашу, другую мягкую еду, вообще мало ем. И дети мало едят и тоже мягкую пищу.
(Пауза.)
- ВСЕ, больше в вас нет ничего детского? Не густо…
- Как нет?. Дочка два месяца назад родила мне внука. Он сморщенный и лысый, на маленького старичка похож, прямо моя копия. Все так сказали.
(Действительно, физический облик, кожа, голова, лицо ребенка, но только новорожденного, напоминает старика. Об этом говорят многие акушеры.)
Я стал знакомиться на улице со старушками и стариками, без стеснения, без комплексов. То же самое и у детей. Они запросто знакомятся с незнакомыми детьми. У меня происходит
(И
- НУ ЭТО же не проблема? Наоборот, такой общительности радоваться надо.
- Если так дальше пойдет… Я смотрю на некоторых
(Я увидел в глазах моего пациента чувство одиночества.)
Я стал часто плакать.
(На его глазах появились слезы.)
Старики плачут перед смертью, переживают. А дети плачут после рождения. Они, как и старики, чувствуют себя чужими в этом мире.
Я боюсь, что
(Опять наговаривает на себя. Маразм характеризуется полным распадом психической деятельности, утратой контакта с окружающими и др.)
- ЕСТЬ
- Да. У меня уже нет той суеты и эгоизма, которые мешали почувствовать красоту мира. Появилось обостренное восприятие искусства, музыки, живописи. Я почувствовал, что обладаю большей способностью самовыражаться через искусство. И у детей то же самое. Они самовыражаются через творчество. Я живу сегодняшним днем, как ребенок.
- Вы устали от жизни?
- Я не боюсь смерти, потому что устал от жизни. А ребенок… (пауза) не боится смерти, потому что не осознает ее. Я хочу уйти из жизни и просто слиться с природой… Как некоторые это умеют делать…
- Расскажите мне об этих некоторых.
-
На следующий день я увидел ее мертвое бездыханное тело в лесной чаще. Позвал людей. На вызов приехали два пьяных милиционера с
Психоанализ показал, что мой философичный пациент страдал частичной ятрогенией, то есть приписыванием себе психических проблем, которых в действительности у него нет. Дальнейшие беседы показали, что он испытывал возрастной кризис. Он
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