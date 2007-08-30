//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Психоанализ

Рыбак, знай свое место!

НА ПРИЕМЕ У ПСИХОЛОГА РАМИЛЯ ГАРИФУЛЛИНА МАЛЬЧИК, СТРАДАЮЩИЙ ЭНУРЕЗОМ

№ 35(69) от 29.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Рыбак, знай свое место!

 В кабинет входит бабушка со своим девятилетним внуком и начинает рассказывать о своей беде.

 – ВРАЧИ говорят, что энурез моего внука связан с психологическими проблемами.

(Энурез – это непроизвольное мочеиспускание у детей старше трех лет. Иногда он бывает обусловлен урологическим заболеванием и поражением спинного мозга. Но этих заболеваний у моего пациента врачи не обнаружили. Так что вся надежда на психологов. – Прим. Рамиля Гарифуллина.)

 – Он, спит так крепко, что не может проснуться, когда хочет в туалет?

 – Спит как убитый. Ничего не слышит. Папа ему купил аппарат, подающий сигнал при увлажнении постельного белья. Бесполезно. Не слышит.

(Обращаюсь к мальчику.)

 – Не слышишь?

 – Слышу, но ничего не могу поделать.

 – Что-нибудь еще тебя беспокоит, кроме этой «ночной рыбалки»?

 – А что еще может беспокоить?

(Улыбается от слов «ночная рыбалка». Но, увидев эту улыбку, я подумал, что мальчику нравится сам процесс хождения по-маленькому в постель. Необходимо отметить, что контроль за мочеиспусканием зависит от уровня нервно-мышечного, эмоционального и интеллектуального развития ребенка, воспитания опрятности.)

 – Тебе нравится мочиться в постель, но не нравятся последствия и неудобства этого акта?

(Мальчик молчит и не оспаривает мою версию. По-видимому, я прав.)

(Опять вступает бабуля.)

 – Какие последствия? Мы его не ругаем, потому что уже привыкли. И он привык. Он не стесняется. Но этим летом решили отправить его в лагерь. А как он там будет с такой проблемой?

(Вступает мальчик.)

 – Я очень хочу увидеть море. Но боюсь этого позора. Как представлю себе утро…

 – Значит, ты осознаешь, что мальчики в твоем возрасте должны уже стесняться «хождения» в постель? Или ты привык, что бабуля или мама постирает, и все шито-крыто?

 – Конечно, мне стыдно. Я уже год сам стираю свое постельное белье. Но как представлю, что я проснулся в лагере – и такой позор…

(Версия о задержке интеллектуального развития отпала.)

 – Давай искать «рыбака», который живет в тебе. Надо все о нем узнать.

 – Я ведь этого «рыбака» сам пытался убрать, чтобы он ко мне не приходил. Все перепробовал – как-то даже не пил ни капли воды.

 – Сколько не пил?

 – Один день. И все равно нарыбачил. Ну откуда столько жидкости набирается, даже когда я не пью?

(Мальчик принял мою метафору «рыбак». Он как бы смотрит на этого «рыбака» со стороны и ничего с ним поделать не может. Для выздоровления же необходимо, чтобы этот «рыбак» превратился в часть души самого пациента, а не в нечто чужеродное, не во врага, который вредит.)

 – Я вижу, что ты уже чувствуешь, что твой «рыбак» не болезнь, а нечто другое. Он просто приходит к тебе в гости.

 – Да. Пусть больше не приходит.

 – Давай оставим этого «рыбака» в покое. Ты уже много боролся с ним, как с другим существом. Толку все равно нет. Мы постараемся больше говорить о тебе, о твоей жизни, друзьях. А «рыбак» пусть занимается чем угодно. Будем анализировать твои мысли – все, что свободно приходит тебе в голову. Согласен?

 – Конечно.

(Мальчик часто думает о родителях, которых в настоящее время нет рядом с ним. Он временно живет с бабулей. А родители зарабатывают деньги в столице на его обучение в спецшколе и на квартиру. Мальчик вроде бы принимает и понимает эти временные издержки жизни. Но в действительности переживает, терпит и, по-видимому, страдает, оставшись вдвоем с бабушкой в тесной комнатке общаги.)

 – Сколько ты уже живешь с бабулей?

 – Долго. Но родители заработают денег и скоро приедут. Или я поеду к ним.

 – А друзей у тебя много?

 – Мне хватает (улыбается).

 – Среди них есть «рыбаки», как и ты?

 – Я с ними говорить об этом не могу. А вдруг догадаются, что «хожу в постель».

 – Это тайна. Но как ты считаешь, если бы у кого-нибудь из них была бы та же проблема, они бы поделились с тобой?

 – Один мальчик, может быть, и поделился бы. Только я ему все равно не расскажу об этом.

(Мальчик постепенно раскрепостился, стал свободнее в своих высказываниях. Лишь после этого я осмелился попросить его рассказать о своем часто повторяющемся сновидении, которое к нему приходит, когда он мочится в постель.)

 – Я во сне ищу туалет. Иду по какому-то коридору. Потом происходит что-то страшное, но не помню что. И никто помочь не может. А дальше мне становится легче, я оказываюсь в какой-то уютной светлой, свежей, розовой комнате (глаза мальчика озарились), в которой стоит унитаз. Но он необычный. Я таких никогда не видел.

 – А какие унитазы ты видел?

 – В общаге, где я жил с родителями, был ржавый и вонючий унитаз. Я, прежде чем к нему подойти, воздух в себя набирал. Фу! Страшный унитаз. Мне всегда казалось, что оттуда кто-нибудь руку вытащит и схватит меня.

 – Дальше что во сне видел?

 – Дальше? Сажусь, подхожу к этому унитазу и долго, долго писаю.

(Когда мой пациент произносил «долго», я почувствовал, что это мочеиспускание было для него неким расслаблением, свободой и умиротворением.)

 – Потом я просыпаюсь…

 – Что ты чувствуешь до и после сна?

 – Во время сна мне легко, я счастлив. А просыпаюсь – и перед бабулей неудобно. Но я сейчас простыни сам стираю. Неприятно. Фу!

 – Ругаешь себя за что?

 – Говорю себе: «Ну вот, опять, опять!»

 – Ты раздражаешься на свой организм или на себя?

 – Не знаю.

(Мой пациент отвечает неуверенно. Возникла пауза.)

 – Давай попробуем оставить твой организм в покое. Пусть твое тело само разбирается с собой. А где ты обычно спал?

 – На родительской кровати возле окна, рядом с мамой.

(Далее я начал анализировать особенности приготовления ко сну моего пациента. Мальчик всегда спал в постели рядом с мамой на месте своего отца. Отец первый уехал в столицу на заработки, а через некоторое время к нему поехала и мать.)

 – А чье это место возле мамы?

(Он смотрит на меня с недоумением. Но я продолжаю эту тему.)

 – Постарайся осознать, что твое место находится в твоей кровати, в твоей постели. Когда-нибудь это место будет рядом с твоей супругой, когда женишься.

(Пациент внимательно слушает меня. В его взгляде напряжение.)

 – Ты не согласен со мной? Пойми, если обе эти кровати – отца и матери – свободны, то все равно – это их законное супружеское ложе. А у тебя есть своя кровать. Именно она должна быть местом твоих снов, мечтаний и отдыха. Никому, даже детям, не дано право занимать чужие места, тем более кровати отца или матери. Ты не знал этого. Но с сегодняшнего дня ты возвращаешься в свою кровать.

 – Вот родители приедут, тогда я перелягу.

 – Нет. Сегодня бабуля возьмет чистое красивое белье и застелет тебе кровать. Ты туда ляжешь и будешь видеть хорошие сны.

(Далее пациент рассказывал об отношениях с матерью.)

 – Мама меня никогда не понимает, никогда не догадывается о том, что я хочу. Она не любит меня.

 – Это тебе так кажется?

 – Может, и любит, но не так, как я хотел бы.

 – Ты растешь, все время в развитии, все время разный, и она не успевает за тобой. Поэтому тебе кажется, что она тебя не любит.

 Мой маленький пациент осознал, что каждый человек должен иметь свое собственное место для ночного уединения с самим с собой, где можно расслабиться и полностью отдохнуть, снять беспокойства и стрессы дня. Сновидение о поиске туалета было сном о поиске своего места уединения, где можно расслабиться и не бояться, что кто-то прогонит. Мальчик нашел это место.

 Мы встретились через две недели. Пациент был более оживленным, горделивым, менее одиноким, несмотря на то что родители еще не приехали. Он все время желал что-то сказать, но сдерживал себя. Потом резко сказал: «А я с «рыбалкой» завязал, уже две недели «не рыбачу»!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести «правительственный час». О том, почему Орешкин получил на орехи, размышляет Михаил ДЕЛЯГИН...

//В мире

Бальбек прокомментировал слова Климкина о специальном переселении людей в Крым - паранойя

Бальбек прокомментировал слова Климкина о специальном переселении людей в Крым - паранойя

Депутат Госдумы, представляющий в парламенте Крым, Руслан Бальбек прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о "специальном" переселении властями России людей в Крым.

//В мире

Меркель отказалась от предложения США направить военные корабли в Крым

Меркель отказалась от предложения США направить военные корабли в Крым

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от предложения вице-президента США Майка Пенса направить корабли военно-морских сил ФРГ в Керченскй пролив. Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности давил на Меркель.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Армия

НАТО готовит ответ на размещение российских ракет у границ альянса

НАТО готовит ответ на размещение российских ракет у границ альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс непременно ответит на размещение Российской Федерацией мобильных ракет, способных нести ядерные заряды, у границ стран - членов блока.

//Общество

Иран научит Россию наркотики не любить

Иран научит Россию наркотики не любить

«Наркомания – это даже более серьезная угроза для мирового сообщества, чем терроризм», - заявил в интервью «АН» генеральный секретарь штаба по борьбе с наркотиками Ирана генерал Эскандар Момени. На этой недели он находился в Москве с закрытым от СМИ визитом.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Наука

Опубликована видеозапись, как корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

Опубликована видеозапись, как корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане в 360 км от побережья американского штата Флорида в 16:45 мск, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на NASA.

//Политика

Очередной конфуз Трампа: глава США опять забыл про жену

Очередной конфуз Трампа: глава США опять забыл про жену

Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники, оставив первую леди страны Меланью Трамп на пороге Белого дома.

//Шоу-бизнес

Лазарев анонсировал премьеру песни для Евровидения

Лазарев анонсировал премьеру песни для Евровидения

Певец Сергей Лазарев рассказал, когда презентует песню, с которой будет представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение" в Израиле. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//Новости партнеров

//Культура

Надоело играть плохих русских

Надоело играть плохих русских

Ольга Родина окончила ЛГИТМиК, курс знаменитого Вениамина Михайловича Фильштинского. Девять лет жила и работала в США, снималась в известных американских сериалах: «Скорая помощь», «Полиция Нью-Йорка», «Прикосновение зла». В России снималась в картинах «Воровка», «Жаркий лёд»

//Общество

Жизнь у входа в рай по версии Данте

Жизнь у входа в рай по версии Данте

Итальянский муж тележурналиста, культуролога и фотохудожника Светланы КОНЕГЕН не поздравляет её с 8 Марта, несмотря на то что он прожил в Москве почти 20 лет. Франко Морони не проникся российскими традициями, и не выучил русский язык. Три года назад супруги уехали из Москвы в Италию

//Новости СМИ2

//Город М

Перекрёсток под присмотром

Перекрёсток под присмотром

Одна из причин заторов – это выезжающие на перекрёсток автолюбители, которые не могут завершить манёвр до того, как загорится красный свет светофора. Получается, что поперечный поток оказывается заблокирован – и там, где порой изначально пробки не было, она появляется на ровном месте.

//Город М

Хитроумные счётчики

Хитроумные счётчики

«АН» продолжают разговор о переходе Москвы (и России) на «умные» счётчики, которые по сети отправляют поставщикам жилищно-коммунальных услуг сведения об объёмах ресурсов, потребляемых жильцами. Единого мнения нет. Система учёта заканчивается счётчиком на вводе в дом.

//Общество

Не лечите здорового ребёнка!

Не лечите здорового ребёнка!

В своей прошлой статье доктор Бубновский уже рассказывал о ятрогении – болезни, вызванной избыточным или неправильным лечением. Но, когда дело касается детей, проблема приобретает ещё большую опасность. Об этом он рассказывает в очередной статье.

//Шоу-бизнес

Дитер Болен. «Мерседес» от поп-музыки

Дитер Болен. «Мерседес» от поп-музыки

14 марта в столице пройдёт сольный концерт Дитера Болена. У нас его знают как второго участника группы «Модерн Токинг», популярного в конце 1980-х годов немецкого дуэта. Из той пары все помнят, правда, только солиста – загорелого красавчика с длинными волосами и его высокий голос

//Шоу-бизнес

Ужасный Флинт допрыгался до самоубийства

Ужасный Флинт допрыгался до самоубийства

«Ничего себе... Я и не знал, что среди таких людей бывают самоубийцы», – отреагировал сосед-первокурсник на мои слова о том, что Кит Флинт, человек из некогда суперпопулярной группы «Продиджи», покончил с собой.

//Общество

Зачем бежать по Дороге жизни

Зачем бежать по Дороге жизни

В годовщину снятия блокады Ленинграда военный пенсионер Дмитрий Кандыбин пробежал 42 км по Дороге жизни. Вместе с ним 27 января на дистанцию вышли тысячи бегунов. 50-й международный марафон «Дорога жизни» Кандыбин преодолевал в полном военном обмундировании образца 1943 года.

//Новости партнеров

//Общество

Как убивали Советский Союз

Как убивали Советский Союз

Мы продолжаем разговор о книге историка, писателя, политолога Юрия Сторчака «Русский разлом», детально рассматривающего такое понятие, как «Русский мир». Его истоки, проблемы и особенности. Книга вышла в издательстве «Аргументы недели» и сразу завоевала популярность среди читателей.

//Общество

Человек, за которым всегда наблюдали

Человек, за которым всегда наблюдали

В марте этого года у спецслужб будет повод вспомнить Зигмунда-Григория Розенблюма по кличке Комиссионер, значившегося в списках разведок мира как Сидней Джордж Рейли. Исполнится 145 лет со дня рождения «человека-загадки». Тот, кого при жизни называли «человеком-загадкой» родился в Одессе

//Шпионаж

Героини невидимого фронта

Героини невидимого фронта

8 Марта – Международный женский день отмечают не только в ясеневском «лесу», где расположена штаб-квартира Службы внешней разведки (СВР) России, но и в зарубежных резидентурах. Накануне праздника обозреватель «АН» попросил рассказать о нелёгкой работе женщин-разведчиц

//Спорт

Пока по-кононовски играет «Краснодар»

Пока по-кононовски играет «Краснодар»

Центральный матч первого весеннего тура премьер-лиги не обманул ожиданий болельщиков, соскучившихся по футболу. И подтвердил: до конца чемпионата скучать не придётся. Матч «Спартака» и «Краснодара», завершавший тур, должен был стать своего рода вишенкой на торте – и он ею стал.

//Спорт

При чём здесь политкорректность?

При чём здесь политкорректность?

Футбол давно перестал быть мужской вотчиной. В наши дни мужчины-футболисты позволяют женщинам командовать собой в самых разных качествах. И не из политкорректности, а потому что те неплохо справляются с с делом. С июня 2016 года второй человек в ФИФА – женщина, сенегалка Фатма Самура.

//Спорт

«Динамо» потерпит. Ему не привыкать

«Динамо» потерпит. Ему не привыкать

Футбольный матч между «Динамо» и «Спартаком», который пройдёт в это воскресенье, должен был стать кульминацией грандиозного праздника. Но вместо праздника вышел конфуз. Из 4-х московских клубов «Динамо» – последний, который ещё не справил новоселья.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Стал известен вероятный сценарий распада и расчленения Украины по плану Запада
2

Украинская журналистка поделилась впечатлениями о поездке в Крым
3

Экс-министр Украины назвала причины нежелания Киева возвращать Донецк и Луганск
4

А Волга ли впадает в Каспийское море?
5

В армии ДНР подсчитали количество военных потерь Киева в новых боях в Донбассе

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры