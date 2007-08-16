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ЗАЖИВО СГНИВШИЙ

НА ПРИЕМЕ У ПСИХОЛОГА НАРКОМАН

№ 33(67) от 16.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

ЗАЖИВО СГНИВШИЙ

 На страницах газеты «Аргументы неделi», начиная с ее первого номера, звезды политики, культуры, шоу-бизнеса, да и просто самые обычные люди проходят сеансы психологического анализа в кабинете извест­ного психолога Рамиля ГАРИФУЛЛИНА.

 В кабинет входит мать со своим двадцатипятилетним сыном-наркоманом. Он бледен, в черных очках, в теплой рубашке с длинными рукавами, несмотря на жаркую погоду. Разговор начинает мать.

 – Я ПРЕДЧУВСТВОВАЛА беду, оставляя сына одного в городе. Оказывается, он, пока учился, все пять лет употреблял наркотики. Подсадили.

 Вступает сын.

 – Никто меня не подсаживал.

 – Когда он приезжал домой на каникулы, вы не замечали в нем никаких настораживающих перемен?

 – Замечала. Были резкие перепады настроения. Сын стал раздражительным, враждебным, замкнутым, подавленным. Но я списала все это на переходный возраст.

 – Он перестал обсуждать с вами свои проблемы? Не желал знакомить вас со своими приятелями?

 – Да. С прежними друзьями он порвал. Общался больше с теми, кто его старше. Я замечала, что он равнодушен к учебе, перестал заниматься спортом. Стал домоседом. Он и так был закомплексованным. А тут это обострилось. Но временами был развязным, хотя алкоголем от него не пахло. Врать стал. Лекции просыпал. Не следил за временем. Но больше всего меня угнетала его импульсивность.

(Женщина назвала серьезные признаки, при наличии которых любой родитель уже должен предположить большую вероятность употребления наркотиков его ребенком. Анализ показал, что он стал жертвой манипуляции со стороны приятелей. Они ему вдалбливали, что от одного раза ничего не будет.  – Прим. Рамиля Гарифуллина.)

 Вступает сын.

 – Город не виноват. Я уже в деревне этим баловался. А ты не замечала. Мама, прости меня. (На глазах слезы.) Помнишь мои необъяснимые отлучки, пропадающие из дома вещи, и как я стал игнорировать праздники, которые так любил в дет­стве? И сладкого так много ел, не потому, что сластена. Прости, мама. (Демонстративно встает на колени, но в этом есть некий артистизм. Наркоманы опытные манипуляторы.) Я шакалил деньги. Думаешь, почему тебя вызывали в школу? Ты даже не замечала, как я по телефону говорил на своем сленге, чтобы ты не додумалась, что мы собираемся делать.

 Вступает мать.

 – Теперь вспоминаю. Однажды нашла какой-то порошок, упакованный в маленький бумажный сверток. Отнесла к бабке. Она сказала, что кто-то порчу наводит. Но это был наркотик. Потом нашла упакованные в целлофан кусочки темно-коричневой массы. Ты сказал, что это для рыбалки. Я поверила.

 А чайные и столовые ложки в огороде со следами подогревания?. А шприцы?. Ты мне врал, что это нужно передать кому-то. А таблетки разноцветные?. Я поверила, что это витамины, которые тебе посоветовал принимать врач.

 (Мне порой приходится наблюдать за диалогом моих пациентов, и я всегда думаю, почему этот разговор происходит с таким запозданием и именно здесь, у меня в кабинете?)

 Продолжает мать.

 – Но раньше он после ломки и лечения в наркодиспансере не жаловался на боли в животе, груди, голове.

 Вступает сын.

 – Ломка проходила, а потом ничего не болело. Просто была тоска, ощущение пустоты. Я это терпел какое-то время, а потом опять срывался. Сейчас не употребляю наркотики, и ломка уже была, но все болит.

 (Боль – неприятное чувство, но очень нужное организму. Она, как надежная охрана, информирует человека о повреждении тела, т.е. об опасности для здоровья и жизни, и принуждает принять меры для устранения этой опасности.)

 – Боль – это «глаза» и «уши» нашего тела. Без нее мы не проживем и дня: например, не чувствуя жжения, выпьем слишком горячий чай и получим ожог полости рта и пищевода.

 Снятие болевой чувствительности равносильно снятию службы охраны. Течение многих болезней после этого ухудшилось, так как вы, не чувствуя боли, не щадили поврежденные органы, давали им чрезмерную нагрузку. Нельзя без необходимости принимать обезболивающие средства. Они изменяют клинические проявления заболеваний и затрудняют диагностику. Это может привести даже к смертельному исходу.

 – Но раньше я употреблял наркотик, и этих болей не было. Восстанавливался. Почему же сейчас не так?

 Из-за употребления наркотиков вы усугубили протекание ваших внутренних болезней, и они стали прогрессировать.

 (В организме имеются специальные нервные структуры для формирования боли – болевые рецепторы. Они, как электронные датчики, возбуждаются либо химическими веществами (хеморецепторы), либо механическим давлением – следствием ушиба или отека (механо барорецепторы). Наркотики способствуют угнетению болевых рецепторов, благодаря чему боль прекращается.)

  Вступает мать.

 – А почему он такой бледный?

 – У него кислородное го­лодание – гипоксия. Кроме того, видимо, пониженное давление и слабый пульс.

  (Наркотики, «анальгезируя» – обезболивая, способст­вуют угнетению сосудодвигательного центра, а вследствие этого снижению кровяного давления и замедлению пульса.)

 – И это пожизненно?

 – У некоторых наркоманов это может быть пожизненным.

 (Обычно гипоксия развива­ется в старческом возрасте в результате болезней легких, сердца, сосудов, а также отравления алкоголем, угарным газом и т.д. Гипоксия является непо­средственной причиной смерти при большинстве заболеваний. Наркоманы также чаще всего умирают от остановки дыхания при случайной передозировке наркотиков. Смерть наступает уже через 5 минут после внутривенного введения наркотика. Помощь обычно не могут или не успевают оказать. Мой пациент выбрал наркотический кайф, обрек себя на медленное самоудушение.)

 Опять вступает мать.

 – В его комнате постоянно какой-то гнилой, вонючий запах. Изо рта у него в последние полгода неприятно пахнет. Даже жвачка не помогает.

 Спрашиваю сына.

 – Вы кашляете часто?

 – Нет. Вроде бы и курю не меньше, но кашляю намного реже. Это плохо?

 – Дело в том, что кашель – это защитная, полезная для жизни реакция. Он возникает, когда в дыхательных путях появляются препятствия для прохождения воздуха – мокрота, слизь, образующиеся в легких, или инородные тела и слюна, попадающие из полости рта. Кашлевым толчком препят­ствия для воздуха устраняются. Из легких с мокротой удаляются микробы, гной, погибшие клетки.

 – Опять наркотики виноваты? Они парализовали мои легкие?

 – Вы правы. Раньше широко использовали средства от кашля, содержащие наркотики.

  (Мой пациент, принимая наркотики, отключал защитный механизм кашля. Даже при простуде кашля у него не возникало. В легких наркомана обычно накапливаются слизь, гной, компоненты дыма, пыли. Их можно сравнить с переполненной плевательницей. Мокрота разлагается, микробы размножаются. Поэтому в моем кабинете уже через десять минут стало неприятно пахнуть.)

 – Аппетит у вас есть?

 Вступает мать.

 – Раньше, бывало, то ничего не ест, то за раз может всю кастрюлю супа умять. А сейчас почти совсем ничего не ест.

 (Подозрительно большой аппетит, а потом его долгое отсутствие бывает одним из признаков потребления наркотика.)

 – У наркоманов притупляются вкусовые и обонятельные ощущения. Они уже не могут в полной мере получать удовольствие от пищи. Поэтому снижается аппетит. Уменьшается выработка ферментов, желчи, желудочного и кишечного соков. Пища не в полной мере переваривается и усваивается.

 (Мой пациент обрек себя на хроническое голодание. Поэтому он имеет значительный дефицит веса.)

 Опять вступает мать.

 – Я заметила, что, после того как он сходит в туалет, там стоит невыносимый запах гниения.

 – Наркотики вызывают спазм гладкомышечных сфинк­теров кишечника. В результате этого возникают запоры на 5–10 дней. И все время продолжаются процессы гниения и разложения. Образующиеся токсины всасываются в кровь и разносятся по всему организму. Этим объясняется, что у наркоманов всегда землистый цвет лица и их кожа дурно пахнет.

 – Больше всего я боюсь, что сын может погибнуть от передозировки, как это случилось с его подругой.

 Вступает сын.

 – Приняла она столько же, сколько и принимала. Просто мы разлюбили друг друга, и у нее крыша поехала.

 (При наркомании угнетаются половые потребности и возможности. Гинекологи отмечают, что у девушек-наркоманок быстро развиваются атрофические процессы в наружных и внутренних половых органах. По состоянию половой сферы они напоминают старух. У юношей-наркоманов происходит быстрое угасание потенции.)

 Вступает мать.

 – А я так хотела, чтобы у них была семья, дети.

 (Увы! У наркоманов обычно не бывает детей, а среди родившихся часты случаи уродств.)

 Этот диалог состоялся полтора года назад. Совсем недавно я встретился с матерью этого молодого человека. Его не стало. Мать долго рассказывала, что она сильно переживала – вдруг во время похорон узнают, что ее сын умер от наркомании. Но все обошлось. Никто из соседей об этом не узнал. А у меня возникла мысль – хорошо, если бы узнали многие, и это стало бы хорошей профилактикой наркомании. 

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