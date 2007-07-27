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СОШЕСТВИЕ ОТЦА С ЭСТРАДЫ

НА ПРИЕМЕ У ПСИХОЛОГА РАМИЛЯ ГАРИФУЛЛИНА СЫН, ПЕРЕЖИВАЮЩИЙ ИЗ-ЗА БРЕДА СВОЕЙ МАТЕРИ

№ 30(64) от 26.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

СОШЕСТВИЕ ОТЦА С ЭСТРАДЫ

 На страницах газеты «Аргументы неделi», начиная с ее первого номера, звезды политики, культуры, шоу-бизнеса, да и просто самые обычные люди проходят сеансы психологического анализа в кабинете известного психолога Рамиля ГАРИФУЛЛИНА. Сегодня он беседует с юношей, переживающим за свою мать.

В кабинет входит юноша. Свою маму он оставил в коридоре.

 – В ПОСЛЕДНЕЕ время меня стала сильно беспокоить моя мать. Раньше я не придавал этому никакого значения, терпел ее излишние симпатии к звездам эстрады. Она эрудированная, много читает об искусстве, артистах. Мама всегда рассказывала мне о них, как будто была лично знакома, но прямо об этом не говорила. Сначала я думал, что это просто фантазии и не более.

 (Каждый второй мой посетитель, который приходит решить проблему своего близкого, сам является источником этой проблемы и нуждается в психологической помощи.)

 – А сейчас вы что об этом думаете?

 – Сейчас это уже бред какой-то. Она об этом говорит знакомым, родственникам, соседям. Над нами в поселке смеются.

 (Вначале я предположил, что эта женщина таким образом преследует какие-то цели.)

 – Она возомнила, что родила нас от разных известных артистов. У нее были травмы головы. Может, в этом причина?

 (Я сразу предположил, что этот бред никоим образом не связан с физическими травмами головы, а имеет иные причины.)

 – Может быть, она говорит правду?

 – Нет, что вы! У нее и возможностей таких не было. Где она могла встретиться с артистами?

 (Я предположил, что этот бред связан с повышенной самооценкой, характеризующейся преувеличением реальных свойств собственной личности или приписыванием себе «великой миссии родить великих детей от великих отцов».)

 – ГДЕ работает ваша мать?

 – Сейчас она работает почтальоном. А раньше (пауза)… работала в клубе. Но такие артисты, которыми она бредит, в нашем задрипанном клубе не были никогда. Они в наш поселок просто не приедут.

 – Судя по всему, вашу мать устраивают ее фантазии. Она так украшает свою жизнь. Без иллюзий и фантазий жизнь была бы скучной.

 – А меня это не устраивает. Неприятно слышать от нее и от знакомых, что я сын Иосифа Кобзона, а моя сестренка рождена от Вячеслава Добрынина. По поселку пройти невозможно, все насмехаются.

 – Она утверждает, что вы сын Иосифа Кобзона? А музыкальный талант у вас есть?

 – Какое-то время я даже всматривался в зеркало и ничего общего с Кобзоном не нашел. Мать в свое время водила меня в музыкальную школу, хотела, чтобы я выучился на певца. Только по­взрослев, я понял, почему она заставляла меня это делать. Тень Кобзона. Ну, нет у меня талантов! Медведь на ухо наступил.

 (Юноша вытаскивает из кармана зеркало. Всматривается в свое изображение.)

 – И никаких черт, схожих с Кобзоном!

(Юноша вытаскивает из кармана фотографию Иосифа Кобзона, дает ее мне в руки.)

 – Да, вы не похожи на него.

 – С сестренкой то же самое. Ничего общего она не имеет с Вячеславом Добрыниным.

 – И все-таки, вы хотели бы действительно быть сыном Кобзона?

 – Мне как-то безразлично. Хотя мои друзья как-то посоветовали настаивать на этом. Тогда, может быть, мне что-то перепадет от Иосифа Кобзона.

 – В ВАШЕЙ семье четверо детей. И что, все рождены от звезд эстрады?

 – Братишке двадцать шесть. И только недавно выяснилось, что его отец Олег Газманов. Мать это говорит с такой гордостью, которой не было ни при Кобзоне, ни при Добрынине.

 (Я опять почему-то стал сомневаться, что это болезненный бред. Мне показалось, с помощью этой лжи женщина просто хочет замаскировать что-то.) 

 – А четвертый ребенок от кого?

 – Самому младшему пятнадцать. Его пока не коснулась эта «звездная болезнь».

 –  И все-таки, вы полностью не уверены в том, что ваша мать все выдумала? И хотите, чтобы я убедил вас в этом?

 – В последнее время я дейст­вительно стал сомневаться. Раньше рассуждал с точки зрения сына, а сейчас начинаю понимать все это как мужчина. Чем черт не шутит, ведь могла же моя мать как-то выйти на этих артистов, поехать в город. Фанаты могут ездить за своими кумирами хоть на край света. Мать у меня женщина упрямая, своего всегда добьется. В целом она умница, со всем справляется. Нельзя сказать, что у нее крыша поехала.

 – А может, это не бред, а мечта? Представьте себе, вас четверо, муж алкоголик, в деревне скукотища. Вот она для себя и нашла какой-то смысл жизни. Возможно, благодаря этой своей фантазии она вас любит даже сильнее. Не перекрывайте ей кислород. Работать надо не с ней, а с вами, чтобы вы воспринимали это легче. Тогда и в поселке меньше будут насмехаться. А сейчас пусть войдет ваша мама.

 (В кабинет входит симпатичная женщина. Уже по динамике глаз, выражению лица и другим признакам я предположил наличие психоза, который и породил бредовые идеи. Специально выдерживаю долгую паузу, но женщина так и не заговорила.)

 – ВЫ ДОГАДЫВАЕТЕСЬ, почему вы в моем кабинете?

 – У меня нет никаких жалоб. У них есть (показывает на дверь). Пусть сами свои проблемы и решают.

 все-таки я предположил, что это не бред. Значит, эти выдумки нужны моей пациентке для какой-то цели. А бредовые идеи возникают без всякой цели, просто как симптом психического заболевания. Таким образом, если я обнаружу конкретную причину ее лжи, то это будет не бредом, а лжеинформацией.)

 – Вы действительно родили своих детей от звезд эстрады? Если это выдумка, то зачем она вам? Я обещаю, что об этом никто не узнает.

 – О чем не узнает? Дети должны знать, что они от великих родителей. Я всегда чувствую энергию от них. Чувствую на расстоянии. Они во мне. А я в них. Они меня чувствуют, я всегда видела это по телевизору. Они от духа. 

 Меня никогда не удивляло, почему часто матери-одиночки выдумывают для своих детей легенды о том, что их папы летчики, военные, моряки, которые якобы уехали надолго или погибли как герои. Такая легенда в чем-то полезна. Ребенок может гордиться, что он сын героя, и не переживать из-за того, что у него нет отца. Матери-одиночки, как бы желая оправдаться перед близкими, мнят, что хоть и родили без мужа, но зато от известной личности.

 Дальнейший психоанализ показал, что вначале это дейст­вительно была подобная легенда, как защита от позора и чтобы дети гордились своими отцами. Моя пациентка была влюбчива и каждые два года рожала вне брака. Но в силу развития психоза ее мечты постепенно стали бредом, в который она сама поверила. 

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