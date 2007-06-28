Все пускают тело в дело
На приеме у психолога Рамиля Гарифуллина отец проститутки
№ 26(60) от 28.06.2007 [ «Аргументы Недели » ]
– МОЯ жена утверждает, что я страдаю навязчивыми бредовыми мыслями. Но это не так.
– И почему же вы пришли ко мне?
– Чтобы еще раз убедиться, что это не так.
– Судя по всему, не вы приняли решение прийти ко мне?
– Вы успели заметить, что меня жена затолкнула в ваш кабинет?
– Может быть, она действительно желает вам помочь?
– Она почему-то уверена в том, что я страдаю навязчивыми мыслями.
– Какими именно?
– Что все женщины суки и проститутки. Это действительно так.
– Почему же вы уверены, что все женщины проститутки?
– Благодаря своей точке зрения я сильно пострадал. Меня уволили с работы. Я перессорился со всеми друзьями, назвав их жен проститутками. Даже с дочерью уже давно не разговариваю. Доказал ей, как детектив Коломбо, что она проститутка. С женой постоянно ссоримся, так как я вижу ее проститутскую натуру.
– Докажите мне свою точку зрения. Начните со своей родной матери. (Пауза.) Затрудняетесь? Ваша мать занималась проституцией, и вы это видели?
– Вы все привыкли считать проституцией только то, что женщина выходит на панель. Но это понятие намного шире. Проституция часто бывает скрытой, замаскированной, но в ее основе всегда продажа тела ради чего-то. Моя мать никогда не любила отца, но они вместе спали и были близки. Это меня с детства возмущало. Получается, она отдавалась отцу, не любя его. Мы жили и спали в одной комнате. Я слышал, как она мучается в постели. Сейчас я понимаю, что это были не сладострастные страдания, которые бывают у женщин при близости. Понимаю, что она жила с отцом ради меня, ради денег, крыши над головой, ради того, чтобы сохранить семью. Разве это не проституция? Отдавать свое тело не ради любви, а ради материальных благ и штампа в паспорте? Это же тяжело. Поэтому она стала болеть. Всегда была раздражительной, много ругалась. Может быть, поэтому и я такой неспокойный, нервный. Наша семья была несчастной, потому что моя мать, по сути, была проституткой перед отцом. Это супружеская проституция.
– Я полагаю, что вы свою жену называете проституткой не потому, что она выходит на панель?
– Моя жена повторяет судьбу моей матери. Я давно понял, что она меня никогда не любила, но терпит мои самцовые прихоти и отдается мне.
– А вы, конечно, понимая это, ее потребляете?
– Я воспринимаю ее как проститутку. Меня это даже возбуждает.
– Ну а с дочерью у вас что?
– Дочь меня потрясла. Мне больно вспоминать это.
(У мужчины страдальческое выражение лица. Он не желает вспоминать нечто такое, что, повидимому, сильно травмировало его. – Прим. Рамиля Гарифуллина.)
– И все-таки, расскажите мне о своей дочери.
– Я до сих пор ее не пойму. Она видела, что мать не любит папу, но спит с ним.
(Дочь моего пациента видела, что ее мать в течение всей жизни «проституировала», то есть отдавалась отцу, не любя его, и в ее характере были заложены установки проститутки.)
Дочь мне сама говорила о том, что многие женщины отдаются не любя ради чего-то: денег, карьеры. Она сказала, что хочет себе сделать стартовый капитал благодаря общению с состоятельными мужчинами. Я, конечно, взбесился, чуть не побил ее за это. Один мой приятель живет на деньги дочери-проститутки. Я так жить не хочу. Дочь долго доказывала мне, что сейчас модно зарабатывать капитал, общаясь с нелюбимыми, но богатыми мужчинами. Она в течение года сменила уже шестерых парней, которым продавалась. У них были красивые свидания, но я видел, что она их не любила. Прямо как моя жена. Разве это не проституция?
(Мужчина явно чего-то не договаривает. На его лице страдание, дыхание учащенное, и я чувствую, что с дочерью произошло нечто более серьезное. Но мужчина психологически защищается и сопротивляется, боясь теребить свою психотравму.)
– А что произошло у вас на работе?
– Там сплошная служебная проституция. Женщины обслуживают начальников ради дополнительных материальных и жилищных благ.
– Получается, что жизнь – сплошная проституция. Но есть люди, которые искренне доверяют друг другу, любят друг друга.
– Вы, наверное, про элиту говорите? Элитарную проституцию я тоже знаю. Она часто бывает замаскирована под какие-то организации. Это отряды женщин для обслуживания сливок общества. Я, например, знаю, что в одном рекламном агентстве женщин спонсируют и потребляют чиновники.
(В чем-то мой пациент прав. Сказать, что его жена не проститутка, потому что отдается только ему, хотя и не любя, я не могу. Что российское больше всего ценится сегодня за кордоном? Нефть, газ, уголь и красивые женщины, которые стали дешевым товаром для иностранцев. В борделях только Западной Европы около ста тысяч наших соотечественниц.)
– И все-таки вы сами виноваты, что ваша жена стала, как вы говорите, проституткой. Вы, судя по всему, пьете?
– Я деградирую, не могу обеспечить свою семью. Может, именно поэтому дочь пошла на такие заработки? И я начал подозревать свою жену в связи с ее начальником? Уж очень хорошо она стала зарабатывать.
– Получается, что ваши пьянки подтолкнули жену и дочь на проституцию?
(Хватается за голову.)
– Я сам виноват.
– Давайте пригласим в кабинет вашу супругу.
(Входит супруга и начинает говорить прямо с порога.)
– С моим мужем творится что-то неладное.
– Я чувствую, что он недавно перенес сильное психическое потрясение и до сих пор не может прийти в себя.
– Какое потрясение? Скажи, что случилось?
(Она смотрит на своего супруга.)
– Разве стоило так переживать из-за этого?
– Из-за чего? (Обращаюсь к мужчине.)
– Я узнал, что дочь занимается проституцией.
(Продолжает супруга.)
– Я тоже переживала. А ты просто зациклился на этом, высох, превратился в ходячего мертвеца. Ну что ты так переживаешь? (Обращается к мужу.) Все мы, женщины, продаемся. Только некоторые дорого и один раз, когда выходят замуж, а некоторые дешево и многократно. Такова наша природа.
(Откровенно вступает мужчина.)
– Молчи, сука! Все из-за тебя! Выйди из кабинета. Я один поговорю.
(Супруга выходит.)
– Расскажите все подробнее. Попытайтесь заново пережить случившееся и не спешите.
– Я ее выпроводил (начинает шепотом), потому что не хочу, чтобы она узнала мой грех. Она виновата, но и я виноват.
(У мужчины начинает трястись нижняя губа, появляются слезы).
Я сам иногда покупал девчонок-проституток. Они стоят в ряд, а я выбираю… Ну и довыбирался. Смотрю, в ряду стоит моя дочь. Я потерял сознание. Сутенерша по мобильному вызвала «скорую». Меня откачали. Не могу себе это простить.
(Опять слезы и тихое рыдание, но я почувствовал, что он все больше и больше успокаивается).
А еще мой грех в том, что мы, оказывается, уже полгода жили на ее суточные… проституточные. Сейчас я безработный. Жена на пенсии по профзаболеванию. А когда-то был сравнительно богат. Был даже «папиком». Вспоминать тошно…
(«Папик» – это мужчина, по возрасту годящийся своей девушке в отцы и делающий для нее все, что не сделал родной отец. Именно поэтому о «папиках» мечтают чаще девочки, росшие без отцов. В свою очередь «папиками» чаще всего становятся мужчины, бросившие своих дочерей. Таким образом, отцы, становясь «папиками», компенсируют свой уход от дочерей, а дочери ищут «папиков», чтобы компенсировать свою безотцовщину.)
Мой пациент выговорился и осознал свой внутренний психический конфликт, который и был причиной его страданий. Я не внушал необходимости терпимого отношения моего пациента к проституции дочери, а попытался настроить его на изменение семейных условий. Так, чтобы эти условия способствовали уходу дочери из «древнейшей профессии».
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