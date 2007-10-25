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Затянувшийся развод с мамой

НА ПРИЕМЕ У ПСИХОЛОГА РАМИЛЯ ГАРИФУЛЛИНА СЫН И ЕГО МАТЬ

№ 43(77) от 24.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Затянувшийся развод с мамой

 В КАБИНЕТ входит пожилая женщина со своим 45-летним сыном.

(Разговор начала женщина)

 – Проконсультируйте его. Поседел уже, а до сих пор семьи нет. Никогда не видела его с женщинами. Соседки болтают про него невесть что. А я сначала этому даже рада была – сын рядом, помогает.

 – Вы, с одной стороны, хотите, чтобы он всегда был рядом, боитесь отдать его другой женщине. А с другой стороны, переживаете, что он так и не женился, и жизнь его как взрослого человека не состоялась?

 – Я всегда думала, что он приведет ко мне свою подругу. И мы с ней поладим, будем жить вместе. Но он, по-моему, даже дотронуться до женщин боится.

 – Трогали или нет? (Обращаюсь к сыну.)

(Вступает сын.)

 – Ты меня сама к себе приклеила. В детстве я всегда был рядом с тобой, вместо того чтобы в это время общаться с ребятами.

(Анализ показал, что в детстве мать давала очень мало возможности быть ребенку одному. Он рос несамостоятельным. Она не доверяла ему, поэтому все делала за него. – Прим. Рамиля Гарифуллина.)

(Далее продолжает женщина.)

 – А потом ты сам меня к себе прилепил. Работаешь программистом, ездишь по разным квартирам, и я всегда с тобой, в машине сижу, жду тебя. Был бы отец жив, он бы тебе задал.

(Вступает сын.)

 – Вы всегда с отцом по поводу меня ругались. Ты меня тянула на свою сторону, он – на свою.

 – А ваш сын в детстве не состоял на учете у психиатра или невропатолога?

 – Нет. Но он всегда по росту сильно отставал от своих сверстников и сильно переживал из-за этого. И они однажды с отцом ходили к врачу по поводу его развития. Было время, когда сын переживал, что не может встречаться с девчонками. Он видел, что все ребята подрастают, с девчонками встречаются, ходят на дискотеки, у них растут усы, и он чувствовал, что отстает. (Мужчина опускает глаза.) Врач назначил какие-то гормональные препараты. Он немножко вырос, возмужал, но так и не стал интересоваться девчонками. Видимо, нужно было раньше решать проблему. (Женщина плачет.)

 – Побудьте, пожалуйста, в коридоре (Обращаюсь к женщине.)

(Разговариваю с сыном.)

 – Вы себя не относите к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации?

 – НЕТ. Было время, когда мне девчонки нравились.

 – Но сейчас же вы женщинами не интересуетесь, не фиксируете женскую красоту?

(Наличие феномена фиксации при восприятии мужчиной симпатичных женщин является необходимым условием нормального сексуального состояния, но недостаточным.)

(После паузы.)

 – Нет, не фиксирую.

 – Вы ощущаете дискомфорт, когда нет матери?

 – У меня возникает беспокойство без матери. Вот даже сейчас – стою в кабинете и переживаю. Хочу, чтобы она стояла рядом со мной и слушала.

 – Мне неудобно спрашивать вас об этом, но может, вы спите с ней в одной комнате?

 – Лет до 14 я точно с ней спал. Нет, вы не подумайте, что у нас что-то такое есть.

 – Согласно психоанализу, первая любовь, которая возникает у маленького человека к людям, – это любовь к матери, ее ласкам. Вы застряли в том возрасте, когда объектом сексуального обожания является мать. Она до какого возраста вас мыла?

 – Где-то до 17 лет. Я и сейчас хотел бы, чтобы она меня мыла иногда. Я ей могу доверить все. Только сейчас мать почему-то шарахается от меня.

(У сына было отставание в развитии. Он подсознательно сконцентрировал свое чувство влечения на матери и всегда добивался от нее ласки, теплоты. Но мать начала осознавать эту ненормальность. Сама она тоже, по-видимому, ту сексуальную энергию, которую должна была направить на супруга, сублимировала на сына. Спала с ним, ласкала, кормила грудью до позднего периода и заранее ревновала к другим женщинам.)

 – А теперь пусть зайдет ваша мать.

(Входит женщина.)

 – Не могли бы вы мне рассказать, как развивались ваши чувства к вашему супругу и к вашему сыну?

 – Я вышла замуж по любви, за одногруппника. Закончила медицинский институт, училась на гинеколога, мой муж тоже. Он покончил жизнь самоубийством, но уже после нашего развода. Если честно, я считаю, что мужчина-гинеколог – это ненормально. Но в молодости я этого не понимала. В общем, он доковырялся в наших отношениях до того, что мы развелись.

 – Как понять «доковырялся»?

 – Вы думаете, почему он стал гинекологом? Думаете, чтобы лечить женщин? Нет, ему нравилось ковыряться в женщинах. Это ненормально. Отсюда пустота, суицид. Он был такой въедливый, все анализировал, проверял.

 – Ваш ребенок рос в семье гинекологов. Ваши беседы о гинекологии, о женщинах могли наложить какой-то отпечаток на психологическое развитие вашего сына?

 – Мы откровенно говорили обо всем с мужем, и ребенок был свидетелем всех бесед. Но мы думали, что он не понимает. Мы же часто пользовались профессиональными терминами.

 – А может, ваш сын присутствовал на гинекологической операции? Вы же говорили, что всегда таскали его за собой…

 – Наверное, все-таки этого не было.

(Женщина сказала неуверенно. Если ее мальчик увидел гинекологическую операцию, то это могло нанести ему психотравму и повлиять на его сексуальное развитие. Тем более он рос очень чувствительным, истеричным, восприимчивым.)

 – Не кажется ли вам, что отсутствие сексуальной гармонии с мужем вы как бы компенсировали с помощью своего сына? Почему вы спали вместе, это было ваше желание или ребенка?

 – Я ложилась к нему. Мне было приятно чувствовать, что рядом мой ребенок. Я с ним нежилась. Мне было приятно передавать ему свое материнское тепло.

(По статистке, действительно в определенный период времени матери всю свою сексуальную энергетику, внимание направляют на детей. И очень часто перестают обращать внимание на своих мужей.)

 – Вы только не подумайте, что я какая-то развратница и с сыном что-то делала.

 – Не думаю. Просто в семье должна была быть гармония: тепла, сексуальности должно хватать и на ребенка, и на мужа. А у вас муж остался без сексуального внимания.

 – У него было непонятное восприятие женщин, поэтому он стал гинекологом. Нормальный мужчина общается с женщинами только благодаря своему половому органу. А он любил брать еще что-то в руки. Когда мы с ним встречались, он как-то подозрительно меня рассматривал. Супервизуалист!

(Действительно, многие мужчины являются визуалистами. Но это уже патологический визуализм, маниакальность, сексуальный фетишизм.)

 – Хорошо, спасибо, теперь вы выйдите из кабинета.

(Входит сын.)

 – Ваша мама гинеколог. Вы с детства о женщинах знали нечто больше, чем сверст­ники?

 – Мои одноклассники любили ко мне приходить и рыться в родительских книгах по гинекологии.

 – А вы у мамы на работе когда-нибудь были во время гинекологических операций, например, во время аборта?

(Пауза. Сын как будто остолбенел.)

 – Один раз я зашел к матери, а она…Фу-у. Не хочу вспоминать об этом.

(Далее мой пациент с большим трудом вспомнил эту травмирующую картинку. Он увидел, как его мама делала женщине аборт. С тех пор отношение к женским половым органам у него изменилось. Нам пришлось восстановить эту картинку воспоминаний, отыграть, почувствовать заново страх. Именно этот страх и блокировал нормальное развитие и восприятие моим пациентом женщин. Т.е. архетип, который обычно срабатывает у мужчин при восприятии женских половых органов, и интерес к женщинам был заблокирован этой психотравмой, которая произошла именно в период начала сексуального развития и сексуальной ориентации. Это и повлияло на сексуальное развитие и вообще на физическое развитие моего пациента. После этой травмы мальчик перестал развиваться, поэтому отставал в физическом развитии. Лишь потом, когда он с отцом сходил к сексопатологу, к врачу, ему были назначены гормональные препараты. Мальчик искусственно был доразвит, подрос, но сексуальное развитие у него все равно отставало.)

 – Я еще в себя не верил. Как-то раз пошел в баню и там понял, что со своим маленьким мужским достоинством ничего не смогу.

(Дальнейший анализ показал, что мой пациент страдал комплексом маленького пениса (комплекс микропениса). Поэтому делал попытки с помощью лекарств и специальных устройств увеличить свое мужское достоинство. Но практика показывает, что это медицинский аферизм, дающий кратковременный эффект. А далее ситуация лишь усугубляется.)

 – Но вы сказали, что один раз дотрагивались до девушки...

 – Я заставил себя с одной девочкой вступить в сексуальную близость. И ничего не получилось. Она меня унизила и обозвала. И я больше не пытался этого делать.

(Мой пациент сильно переживает, страдает.)

 – Но все-таки в отношении женщин у вас существует теплые чувства, в частности, в отношении вашей матери. Поэтому есть надежда, что вы найдете спутницу жизни, похожую на вашу маму.

 Пациент в течение полугода посещал мои сеансы психоанализа и тренинги общения, направленные на формирование навыков общения с противоположным полом. На одном из таких тренингов он и встретил свою спутницу жизни. С мамой пришлось «развестись». 

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