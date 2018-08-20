Сестры Хачатурян признали вину в жестоком убийстве своего отца

Сегодня стало известно, что сестры Хачатурян признали свою вину в жестоком убийстве собственного отца. Адвокат обвиняемых в понедельник заявил, что девушки дали следователю развернутые показания.

Защитник младшей девочки Марии подтвердил, что у нее в руках был нож, однако подчеркнул, что она нанесла не более пяти ударов. Известно, что ранения мужчине наносила также средняя сестра, однако нельзя сказать, чей именно удар оказался смертельным, пока не завершена экспертиза.

Кроме того, как уточняет РИА "Новости", старшая сестра заявила, что лишь распылила в лицо отцу газ из баллончика, а вот нож в руках якобы не держала.

Следствие по данному делу продолжается.