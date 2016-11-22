Эвакуатор с автомобилем загорелся в Санкт-Петербурге

Во вторник, 22 ноября, в Санкт-Петербурге на Васильевском острове загорелся эвакуатор, на борту которого находился автомобиль.

Удивительный инцидент произошел сегодня около 12.20 по московскому времени. Как сообщает во вторник портал «Фонтанка.ру», ссылаясь на данные очевидцев, эвакуатор с автомобилем загорелся на пересечении 28-й линии и площади Собчака в Санкт-Петербурге.

В пресс-службе городского ГУ МЧС, уже через девять минут, в 12.29 по Москве, огонь был локализован. В настоящий момент уточняется точная сумма ущерба.