Диетологи подсказали способы отметить Новый год без набора лишних килограммов

Россияне привыкли встречать Новый год с большим количеством еды. Многие из традиционных праздничных блюд являются настоящими калорийными «бомбами». Диетологи рассказали, как отметить наступление 2018-го без набора лишних килограммов.

Никаких голодовок

Самый верный способ переесть в новогоднюю ночь — сначала резко ограничить себя, пропустив завтрак или обед, а вечером наброситься на салаты и запеченную курицу. Поставленный в такие условия организм сработает против Вас. Он займется замедлением метаболизма и накоплением резерва на тот случай, если Вы снова решите голодать, пишет сайт the-challenger.ru.

Еда – не главное

Основное правило новогодней вечеринки - веселье и хорошее настроение. Пойте, танцуйте, словом, развлекайтесь, а перекусывайте между делом.

Кроме того, необходимо использовать любую возможность выйти на улицу. Там можно поиграть в снежки или запустить фейерверк. Физическая активность и свежий воздух помогут не только сжечь калории, но и сохранить бодрость на всю ночь.









Эксперименты приветствуются

Не готовьте на целую роту. На праздничном столе должно присутствовать ровно столько еды, сколько сможете съесть Вы и Ваши гости.

Не бойтесь экспериментировать с новогодним меню, от традиций полезно время от времени отходить. Например, классический «Оливье» можно заменить более легким салатом из курицы и помидоров, а «Селедку под шубой» – салатом из сельди с яблоками.

Больше овощей и фруктов

Как известно, майонез – главный враг здорового желудка. Поэтому на праздничном столе его быть не должно. Хорошей заменой майонезу способна стать классическая заправка для греческого салата.









При формировании праздничного меню делайте упор на блюда из овощей и не забывайте про фрукты. Например, про мандарины, которые в России являются одним из главных символов Нового года. Мандарины не только вкусны, но и полезны. В частности, в них содержится витамин С, способствующий повышению настроения.









Меньше выпьешь – меньше съешь

Одной из причин переедания в новогоднюю ночь является употребление алкоголя – под его влиянием человек утрачивает самоконтроль. Поэтому лучше встречать 2018-й трезвым, ограничившись бокалом шампанского.

Если Вы не мыслите праздник без спиртного, пейте сухое красное вино. Оно содержит ферменты, помогающие желудку расщеплять пищу, пишет zdorovie.com.